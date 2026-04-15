Juan Carlos Fessler, recordado por su participación en En Familia con Chabelo, interpuso una demanda contra Xavier López Miranda, hijo del fallecido comediante.

Fessler acusa que el 17 de marzo de 2026 fue desalojado a la fuerza de un departamento que asegura le fue vendido por Chabelo hace 19 años.

Según su testimonio, perdió todas sus pertenencias tras el despojo, incluyendo documentos y muebles.

El actor afirmó que cuenta con papeles que acreditan la compra y espera la resolución de las autoridades.

Xavier López Miranda (Mario Jasso)

Fessler acusa fue sacado a la fuerza por Xavier López Miranda de su propiedad

En entrevista para Sale el Sol, Juan Carlos Fessler mencionó que todo ocurrió el pasado 17 de marzo, Xavier López Miranda, y varias personas más, ingresaron a la propiedad que le vendió Chabelo sin su autorización.

Todo indica que Juan Carlos Fessler estaba fuera de la propiedad cuando se estaba dando el ingreso no autorizado; llegando justo en el momento en que Xavier López Miranda forzaba la puerta.

Señala que vio a un cerrajero tratando de abrir la puerta, a la esposa de Xavier López Miranda, quien le dijo que venía a tomar posesión; además también estaba un abogado.

En ese momento le mencionan que se tiene que salir, porque el departamento no era suyo, sino de Xavier López Miranda; aunque aseguró tener documentos de la venta por parte de Chabelo.

Después de esto Xavier López Miranda lo toma del brazo, pidiéndole documentos y amenazando con llamar a la polícia.

Para posteriormente llevarlo a la entrada del departamento, empujarlo y cerrar la puerta sin permitir el reingreso.

“Estaba una persona, cerrajero, tratando de abrir la puerta. Veo a la esposa, la reconozco por cuando fui a lo del sepelio. La esposa de Javier, y ella está grabando. ‘Yo soy la esposa de Javier y vengo a tomar posesión’. En eso el señor, que es el abogado de Javier, es una persona como de 80 años, y me dice: ‘Con permiso, con permiso’, y se mete sin mi permiso y en eso se meten todos, pues invaden el departamento. ‘Pues te tienes que salir porque esto no es tuyo y porque este es de Xavier” Juan Carlos Fessler, actor

Juan Carlos Fessler perdió todo al ser despojado por Xavier López Miranda

Juan Carlos Fessler señaló que todas sus pertenencias se quedaron en el departamento que le vendió Chabelo, tras el despojo de Xavier López Miranda.

Eso incluye documentos, muebles y ropa, por lo que ahora Juan Carlos Fessler está a la espera de lo que dictaminen las autoridades.

Señalando que sintió mucha impotencia al momento de lo sucedido, pues le estaban quitando algo que le costó hacerse, con la ayuda de Chabelo, quien le dio esa ilusión.

Además señala que no responsabiliza a Chabelo, pues el era diferente a Xavier López Miranda, y está agradecido de haber conocida a una gran persona como lo era el comediante.