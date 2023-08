Pedro Sola y Daniel Bisogno protagonizan pelea en vivo en Ventaneando por adopción homoparental y hasta Pati Chapoy tuvo que intervenir.

Es común ver a Pedro Sola y Daniel Bisogno bromear sobre diferentes temas, sin embargo en esta ocasión sorprendieron a los televidentes al pelearse en Ventaneando.

Pedro Sola -de 76 años de edad- lanzó un polémico comentario en Ventaneando sobre la adopción de parejas del mismo género.

Daniel Bisogno -de 50 años de edad- de inmediato le recriminó a Pedro Sola por su comentario sobre la adopción homoparental.

La tensión entre Pedro Sola y Daniel Bisogno creció hasta tal punto que Pati Chapoy -de 74 años de edad- intervino para evitar que la problemática siguiera creciendo.

Pedro Sola y Daniel Bisogno (Tomada de Video )

Una nota de Ricky Martin causa pelea entre Pedro Sola y Daniel Bisogno en vivo por Ventaneando

Durante la emisión del jueves 3 de agosto del programa Ventaneando, se vivió una fuerte pelea entre Pedro Sola y Daniel Bisogno.

Pedro Sola y Daniel Bisogno no dudaron en mostrar sus diferencias sobre la adopción homoparental.

Todo comenzó cuando se presentó una nota sobre la entrevista que ofreció Ricky Martin para Telenoticias Puerto Rico donde habló sobre su separación de Jwan Yosef, de 38 años.

Desde que presentó la nota, Pero Sola se mostró molesto por las declaraciones de Ricky Martin ya que dijo que aunque lo admira, no le parece que ya se diga abierto a tener una nueva relación.

En esa entrevista Ricky Martin -51 años- señaló que con Jwan Yosef seguían siendo una familia pues iban a criar a sus dos hijos juntos e incluso se dijo dispuesto a ser un consejero para las parejas pues su relación terminó en buenos términos.

“Jwan y yo siempre seremos familia, tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora, nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es prepandémico” Ricky Martin

Ellos son los hijos de Ricky Martin y Jwan Yosef. (@ricky_martin)

Al regresar de la nota, Pedro Sola dijo que había algo con lo que no se encontraba de acuerdo.

En ese momento, Pedro Sola se quedó callado ya que sabía que su comentario iba a generar mucha controversia.

Pero los conductores de Ventaneando lo incitaron a que siguiera con su opinión y que no se quedará callado.

En ese momento, Pedro Sola señaló que no se encontraba de acuerdo con el hecho de que las parejas de hombres tengan hijos.

“Yo sí estoy totalmente de acuerdo en que las parejas se termine el amor y siga el cariño, lo que sí no estoy de acuerdo es que tienen hijos (…) Yo no estoy de acuerdo en que las parejas de hombres tengan hijos” Pedro Sola

El polémico comentario de Pedro Sola sobre la adopción homoparental generó la molestia de Daniel Bisogno.

“¿Pero por qué no? Ahora ya estás como Yuri” Daniel Bisogno

Pati Chapoy le dijo a Daniel Bisogno que se tranquilizara, pues Pedro Sola solo había dado su opinión.

“No te me alebrestes, Pedro fue muy claro es su opinión” Pati Chapoy

Pedro Sola (Tomada de Video )

Así fue la pelea entre Pedro Sola y Daniel Bisogno en Ventaneando por adopción homoparental

Pero Daniel Bisogno no se tranquilizó y siguió cuestionando la opinión de su compañero pues consideró que era errónea.

“Es una opinión que entra ni siquiera... el que sea tu opinión no quiere decir que se pueda siquiera considerar” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno le preguntó a Pedro Sola sobre por qué no estaba de acuerdo con la adopción homoparental.

Pedro Sola puntualizó que él jamás hubiera pensado en tener hijos porque no le gustan los niños.

“Jamás se me hubiera ocurrido tener hijos, nunca en la vida, bueno antes no se podía es otra cosa. La razón por la que no avalo la adopción homoparental es porque no me gustan los niños (…) Ahora ya se puede porque rentan las panzas y ta ta ta” Pedro Sola

Visiblemente molesto, Daniel Bisogno destacó que solo porque Pedro Sola no quiera, no significa que este mal o que no se debería hacer.

“Lo que a ti se te ocurra es otra cosa. A ti no te gustaría tener hijos, pero no que cualquiera pareja de hombres pueda tener hijos” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno señaló que puede ser una mucho mejor familia una pareja homoparental, que tradicional.

“¡Puede ser mucho mejor una familia una pareja homoparental que una tradicional!” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno (Tomada de Video )

Pero Pati Chapoy y Pedro Sola replicaron que no necesariamente, pues hay de todo tipo de parejas y que sus preferencias no definen si van a ser buenos padres o no.

Pati Chapoy finalizó la discusión en Ventaneando, señalando que no iban a entrar en esa polémica sobre la adopción homoparental.

“No vamos a entrar en esa polémica” Pati Chapoy

La pelea entre Daniel Bisogno y Pedro Sola generó gran controversia que incluso esa parte fue eliminada de YouTube.

Incluso borraron toda la parte de la entrevista de Ricky Martin pese a que en el adelanto del programa si anuncian que van a tener una nota sobre las declaraciones del cantante.