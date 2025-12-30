Jacobo Grinberg fue el científico mexicano desaparecido en 1994 y que vuelve a resonar su nombre.

Luego de que este 2025, se cumplan 31 años de la desaparición de Jacobo Grinberg, pero ¿quién fue el científico mexicano desaparecido en 1994? Te contamos.

¿Quién es Jacobo Grinberg, el científico mexicano desaparecido en 1994?

Jacobo Grinberg fue un científico mexicano que nació el 12 de diciembre de 1946 y desapareció el 8 de diciembre de 1994.

La desaparición de Jacobo Grinberg es uno de los misterios más enigmáticos a lo largo de estos 31 años, ya que hasta ahora no se tiene ninguna explicación sobre lo que le paso al científico mexicano.

Jacobo Grinberg (Michelle Rojas / SDPnoticias)

¿Qué edad tenía Jacobo Grinberg?

Al momento de su desaparición, Jacobo Grinberg tenía 47 años de edad.

¿Quién era la esposa de Jacobo Grinberg, el científico mexicano desaparecido en 1994?

Jacobo Grinberg estaba casado con Teresa Mendoza. Anteriormente, estuvo casado con Lizette Arditti.

Teresa Mendoza y Jacobo Grinberg. (Netflix / Tomada de video)

¿De qué signo zodiacal era Jacobo Grinberg?

El signo zodiacal de Jacobo Grinberg era Sagitario.

¿Cuántos hijos tuvo Jacobo Grinberg, el científico mexicano desaparecido en 1994?

Jacobo Grinberg, el científico mexicano desaparecido en 1994, tuvo una hija, Estusha Grinberg junto a Lizette Arditti.

Estusha y su padre, Jacobo Grinberg (Especial)

¿Qué estudió Jacobo Grinberg?

Jacobo Grinberg estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además de que Jacobo Grinberg obtuvo el doctorado en Neurofisiología en el New York Medical College.

¿En qué trabajó Jacobo Grinberg, el científico mexicano desaparecido en 1994?

Jacobo Grinberg, el científico mexicano desaparecido en 1994 trabajó como profesor e investigador en la UNAM.

Lo que llevó a Jacobo Grinberg a fundar el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia (INPEC).

Mientras que el trabajo de investigación de Jacobo Grinberg se centró en temas de neurofisiología, telepatía, el chamanismo y la su Teoría Sintérgica.

Jacobo Grinberg, científico mexicano (Instagram)

31 años de la desaparición de Jacobo Grinberg, el científico mexicano

Se han cumplido 31 años de la desaparición de Jacobo Grinberg, el científico mexicano del que nunca jamás se supo lo que le pasó.

Ante ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso del científico mexicano Jacobo Grinberg, a lo que dijo que revisará si se puede retoma.