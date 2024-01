Pati Chapoy -de 74 años de edad- arremete en contra del ‘monstruo’ de Alberto Ciurana y confiesa que su único objetivo era destruir a Ventaneando.

A dos años de la muerte de Alberto Ciurana, Pati Chapoy -de 74 años de edad- confesó cuándo empezó su rivalidad con el empresario y ejecutivo de televisión.

Y va más allá del simple hecho de que en un principio trabajaban en diferentes empresas, pues sus problemas continuaron pese a que ambos se encontraban laborando en TV Azteca.

Pati Chapoy confesó que Alberto Ciurana la amenazó porque su único objetivo era poder destruir a Ventaneando, pero pese a sus esfuerzos nunca lo pudo hacer.

Sin pelos en la lengua, Pati Chapoy lamentó que en TV Azteca sigan trabajando personas que siguen el “cinismo” de Alberto Ciurana.

Durante la celebración por los 28 años al aire de Ventaneando, Pati Chapoy organizó una mesa de opinión con algunos de los integrantes del programa de espectáculos de TV Azteca:

En esta mesa de opinión, Pati Chapoy compartió varios secretos de Ventaneando, incluida su rivalidad con Alberto Ciurana.

Pati Chapoy recordó que la enemistad con Alberto Ciurana empezó cuando ella ya se encontraba trabajando en TV Azteca.

De acuerdo con Pati Chapoy, Alberto Ciurana estuvo detrás de la salida de Carmen Armendáriz y Juan José Origel, pues les ofreció una fuerte suma de dinero para que dejaran Ventaneando.

Pati Chapoy sorprendió al revelar que Alberto Ciurana quería desbaratar Ventaneando y por eso se llevó a dos de los elementos de su equipo.

“Carmen decidió irse porque la llamó Ciurana, miren lo que es el mundo, le puso sobre la mesa mucho dinero, con toda la intención, Ciurana quería desbaratar Ventaneando, hay algo que no les he platicado, pero hoy se lo voy a platicar”

Pero la situación no sé quedó ahí y es que Pati Chapoy confesó que Alberto Ciurana la llegó a amenazar cuando se lo encontró en un teatro.

Seis meses después de que Pati Chapoy dejó Televisa, fue cuando se encontró con Alberto Ciurana y aunque al principio la saludó después vino lo peor.

“Cuando llego yo a TV Azteca, yo ya tenía tiempo de no trabajar en Televisa como unos seis meses. Coincidimos Alberto Ciurana y yo en un teatro y él muy mono, correcto me saludo”

Pati Chapoy recordó que al finalizar la obra de teatro, Alberto Ciurana se le acercó y la amenazó pues le dijo que iba a terminar con ella y con TV Azteca.

En ese momento Pati Chapoy no supo que hacer por lo que se dio la vuelta y se fue sin decirle una palabra a Alberto Ciurana.

“Me quedé temblando, no comenté nada, me di la media vuelta y me fui, me hacía el corazón así (latiendo fuerte)”

Pati Chapoy