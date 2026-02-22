Seis días antes de morir, Willie Colón realizó su última publicación en Instagram donde realizó una fuerte reflexión sobre las nuevas generaciones.

Más allá de su trabajo en la industria, Willie Colón solía compartir diferentes mensajes con sus seguidores de Instagram.

Esta es la última publicación de Instagram de Willie Colón

La industria del espectáculo se encuentra de luto luego de que este sábado se dio a conocer la muerte de Willie Colón a los 75 años de edad.

Willie Colón: su última publicación en redes antes de su muerte (@realwilliecolon / Instagram )

Tras su muerte se ha viralizado la última publicación de Willie Colón en Instagram en la que realizó una reflexión sobre la nueva generación.

En la publicación que data del 15 de febrero, Willie Colón señala que las nuevas generaciones no han vivido lo suficiente para realmente saber y comprender varias cosas, además de que se suelen dejar llevar por la emoción.

“La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento, y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción” Willie Colón

Destaca que la manera en la que tiene la generación joven de aprender no les da la información suficiente para entender y se “entrelazan en un plan unificado de dominación total y sometimiento”.

“Esto hace que les resulte fácil llegar a una conclusión que es abiertamente falsa. No logran conectar las diferentes agendas peligrosas ni comprender cómo, de manera subrepticia, se entrelazan en un plan unificado de dominación total y sometimiento” Willie Colón

Willie Colón señala que tradicionalmente son las personas mayores las encargadas de darles orientación a los más jóvenes.

Para Willie Colón esta situación ya se ha perdido en las nuevas generaciones.

“Desde el principio de los tiempos, las tribus, las familias y los grupos humanos han contado con sus mayores para recibir orientación. Ellos han sido testigos en tiempo real de los resultados de las situaciones que los rodean. Es responsabilidad de los mayores reconocer el peligro e intentar proteger a su rebaño” Willie Colón

Así se dio a conocer la muerte de Willie Colón

William Anthony Colón, quien era mejor conocido como Willie Colón, murió luego de que permaneció internado en el Lawrence Hospital, en Bronxville, desde el pasado 18 de febrero.

El músico se encontraba bajo estricta vigilancia médica y se reportó que se encontraba grave.

Fue la familia de Willie Colón quienes confirmaron su muerte a través de un comunicado compartido en Facebook.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia” Familia de Willie Colón

En el comunicado se reveló que aunque se trata de un momento complicado, saben que el legado de Willie Colón perdurará por siempre.

La familia de Willie Colón pidió privacidad en este difícil momento que están viviendo.

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo” Familia de Willie Colón