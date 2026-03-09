El legendario trombonista Willie Colón, pionero de la salsa, recibió un emotivo funeral en Nueva York tras su muerte el 21 de febrero de 2026 a los 75 años.

En la Catedral de San Patricio, colegas y amigos lo despidieron con música, mientras trombonistas encabezados por Ozzie Meléndez interpretaron “La Murga” al salir el féretro.

Afuera, una multitud conmovida aplaudió y gritó “¡Lo amamos!”, reflejando el legado de Colón como ícono de Fania Records y colaborador de Héctor Lavoe en clásicos como El Malo.

Trombonistas despiden a Willie Colón durante su funeral en Nueva York (Seth Wenig / AP Photo / AP)

Trombonistas despiden a Willie Colón durante su funeral en Nueva York (Seth Wenig / AP Photo / AP)

Trombonistas despiden a Willie Colón durante su funeral abierto en Nueva York

Trombonistas neoyorquinos despidieron a Willie Colón, pionero de la salsa, durante su funeral abierto en la Catedral de San Patricio; en videos y fotos se les muestra tocando sus instrumentos al salir el féretro durante su misa fúnebre.

Fuera de la Catedral, una multitud conmovida se encuentra grabando el momento cuando los trombones liderados por Ozzie Meléndez comienzan a tocar “La Murga”.

De igual manera, en los videos que ya circulan en las redes sociales, se pueden escuchar aplausos y gritos de “¡Lo amamos!”, revelando el legado de Willie Colón como trombonista colocándose como un ícono y pionero en el género musical.

Willie Colón nació en 1950 en Nueva York y fue pionero de Fania Records; asimismo colaboró con Héctor Lavoe en éxitos como “El Malo” y vendió millones de discos, influyendo en la cultura latina global.

Trombonistas despiden a Willie Colón durante su funeral en Nueva York (Seth Wenig / AP Photo / AP)

Trombonistas despiden a Willie Colón durante su funeral en Nueva York (Seth Wenig / AP Photo / AP)

Trombonistas despiden a Willie Colón durante su funeral en Nueva York (Seth Wenig / AP Photo / AP)