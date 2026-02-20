La bloguera especializada en salsa, Juana Peña, informó que Willie Colón se encuentra hospitalizado en Nueva York, informe que respaldó Rubén Blades.

El colega de Willie Colón publicó en redes sociales un mensaje que alertó a los seguidores del salsero.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre el músico estadounidense y referente de la salsa.

¿Quién es Willie Colón?

Willie Colón un trombonista y cantautor estadounidense de nacionalidad puertorriqueña. Es pionero de la salsa.

A lo largo de su carrera ha lanzad 13 álbumes en solitario, 6 colaborativos, 6 recopilatorios y 4 en vivo. Con Rubén Blades, de 77 años de edad, lanzó 5.

Willie Colón (Agencia de México)

¿Qué edad tiene Willie Colón?

William Anthony Colón nació en el Bronx, Nueva York, el 28 de abril de 1950 por lo que actualmente tiene 75 años de edad.

¿Quién es la esposa de Willie Colón?

Willie Colón está casado con Julia Colón Craig, a quien conoció en 1980.

Willie Colón junto a su esposa (@realwilliecolon / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Willie Colón?

A Willie Colón lo rige el signo zodiacal de tauro.

¿Cuántos hijos tiene Willie Colón?

Willie Colón y Julia Colón, de edad desconocida, tienen cuatro hijos: William, Alejandro, Adam y Patrick.

Asimismo, se habla de un quinto hijo llamado Willie Jr, fruto de una vieja relación.

¿Qué estudió Willie Colón?

A los 11 años de edad, Willie Colón aprendió a tocar el clarinete y la trompeta, posteriormente tomó clases de teoría musical, composición y arreglos orquestales.

Así como estudió un tiempo en la Academia de Policía del Condado de Westcheste.

Willie Colón (@realwilliecolon / Instagram)

¿En qué ha trabajado Willie Colón?

Willie Colón se inició en la música a los 17 años, se unió a Fania Records, compañía fundada por varios artistas, a través del selló lanzó su propuesta sonora llamada “salsa”.

No obstante, su primer sencillo lo lanzó con el sello Futura Records, en 1965.

Durante sus primeros años en la industria musical estuvo acompañado de Héctor Lavoe, con quien lanzó 9 álbumes, tras separarse, a finales de los años setenta, continuó su carrera en solitario aunque continuó haciendo colaboraciones.

El referente de la salsa tiene grandes éxitos como:

El Malo

La Murga

Che Che Colé

Pedro Navaja

El Gran Varón

Gitana

Talento de Televisión

Oh Qué Será

Estar lejos

Además de su pasión por la musica, realizó actividades políticas:

Fue presidente de la Asociación de Artes Hispanos.

Miembro de la junta directiva de la comisión latina sobre Sida

Miembro de la Fundación Pro Inmigrantes de la ONU

Presidente de la Coalición para un Mejor Nueva York

Rubén Blades estaría hospitalizado

Luego de que una bloguera informara que Willie Colón ingresó de emergencia al Lawrence Hospital, en Bronxville, Nueva York, por complicaciones de salud, Rubén Blades alimentó la duda.

Rubén Blades publicó en la red social X, un mensaje en el que se dijo preocupado por la salud de Willie Colón, quien está hospitalizado por un problema respiratorio.

No obstante, el músico panameño aclaró no tener más datos y tampoco estar del todo seguro ya que se enteró por medio de diversos portales de Internet.

Rubén Blades asegura que Willie Colón está hospitalizado (Rubén Blades / X)

Hasta el momento ni la familia de Willie Colón, ni su representante han informado sobre su estado de salud, misma que sigue siendo incierta.