Willie Colón tendrá un funeral abierto al público en Nueva York, quien murió el pasado 21 de febrero a los 75 años de edad.

El músico estuvo internado en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, donde murió rodeado de su familia.

El músico considerado como leyenda de la salsa y música latina, tendrá dos velorios y uno será para que sus fan se despidan de Willie Colón.

Willie Colón tendrá un funeral privado el sábado 7 de marzo y el domingo 8 de marzo será el velorio que estará abierto al público.

La cita es en la Funeraria McMahon, Lyon & Hatnett en Nueva York, de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

También se realizará una misa en honor en la Catedral de San Patricio el lunes 9 de marzo las 9:30 de la mañana.

La familia no reveló dónde reposarán los restos mortales de Willie Colon, pero su entierro será probado.

Esta fue el último gesto que pidió Willie Colón a sus fans

La música de Willie Colón llegó al corazón de sus fans, quienes los consideran como uno de los máximos representantes de la salsa.

La familia de Willie Colón pidió a su fans que en lugar de llevar flores al velorio del cantante, hagan donaciones al programa de la Universidad de Columbia.

Dicha universidad investiga la enfermedad pulmonar intersticial difusa (ILD) y brindan atención a quienes la padecen.

“Las contribuciones realizadas en su nombre contribuirán al avance de investigación y la atención a otras personas que viven con esta compleja enfermedad” Familia de Willie Colón

Willie Colón padecía ILD y murió por complicaciones relacionadas con esta enfermedad.

Cada donación a la Universidad de Columbia en nombre de Willie Colón, ayudará a que se encuentren nuevos tratamientos.