El cantautor panameño Rubén Blades rindió homenaje al legendario salsero Willie Colón, fallecido a los 75 años, mediante un mensaje difundido en redes sociales.
“Contrario a lo que quizás algunos esperaban, nuestra conversación fue cordial. Y es que, a pesar de los pesares que existían y existirán, ambos siempre respetamos lo que hicimos y las experiencias por las que atravesamos durante esos seis años y seis álbumes juntos [...]”Rubén Blades
La familia confirmó la muerte en un comunicado, mientras la Fundación Nacional para la Cultura Popular destacó su alianza artística y aportes históricos.
Rubén Blades recuerda su historia con Willie Colón y su impacto en la salsa
Rubén Blades subrayó la profunda huella musical compartida con Willie Colón, especialmente en producciones emblemáticas que marcaron un antes y después en la salsa.
Entre esos trabajos figuran los álbumes Siembra, Maestra Vida y Metiendo mano, donde Willie Colón presentó formalmente a Rubén Blades como intérprete.
Willie Colón construyó una trayectoria de más de cinco décadas, consolidándose como figura clave de la salsa urbana y referente imprescindible de la música latina.
No obstante, la relación artística atravesó tensiones tras el concierto Siembra, 25 años después, celebrado en 2003 en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.
En mayo de 2007, Willie Colón demandó a Rubén Blades ante el Tribunal Federal de San Juan por presunto incumplimiento contractual de 115 mil pesos.
El litigio incluyó reclamos cruzados y disputas sobre la administración de fondos relacionados con el espectáculo y responsabilidades entre representantes y promotores.
En 2013, el juez Bruce J. McGiverin determinó que la empresa promotora utilizó indebidamente el dinero, exonerando a Rubén Blades de responsabilidad directa.
Tras años de distancia, la muerte de Willie Colón generó homenajes globales, recordando su innovación salsera y la histórica colaboración junto a Rubén Blades.