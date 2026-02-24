El cantautor panameño Rubén Blades rindió homenaje al legendario salsero Willie Colón, fallecido a los 75 años, mediante un mensaje difundido en redes sociales.

“Contrario a lo que quizás algunos esperaban, nuestra conversación fue cordial. Y es que, a pesar de los pesares que existían y existirán, ambos siempre respetamos lo que hicimos y las experiencias por las que atravesamos durante esos seis años y seis álbumes juntos [...]” Rubén Blades

La familia confirmó la muerte en un comunicado, mientras la Fundación Nacional para la Cultura Popular destacó su alianza artística y aportes históricos.

Rubén Blades recuerda su historia con Willie Colón y su impacto en la salsa

Rubén Blades subrayó la profunda huella musical compartida con Willie Colón, especialmente en producciones emblemáticas que marcaron un antes y después en la salsa.

Entre esos trabajos figuran los álbumes Siembra, Maestra Vida y Metiendo mano, donde Willie Colón presentó formalmente a Rubén Blades como intérprete.

Willie Colón construyó una trayectoria de más de cinco décadas, consolidándose como figura clave de la salsa urbana y referente imprescindible de la música latina.

No obstante, la relación artística atravesó tensiones tras el concierto Siembra , 25 años después, celebrado en 2003 en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

En mayo de 2007, Willie Colón demandó a Rubén Blades ante el Tribunal Federal de San Juan por presunto incumplimiento contractual de 115 mil pesos.

El litigio incluyó reclamos cruzados y disputas sobre la administración de fondos relacionados con el espectáculo y responsabilidades entre representantes y promotores.

En 2013, el juez Bruce J. McGiverin determinó que la empresa promotora utilizó indebidamente el dinero, exonerando a Rubén Blades de responsabilidad directa.

Tras años de distancia, la muerte de Willie Colón generó homenajes globales, recordando su innovación salsera y la histórica colaboración junto a Rubén Blades.