Willie Colón, ícono de la salsa, murió este sábado 21 de febrero de 2026 a los 75 años de edad, luego de que se confirmara que había sido hospitalizado.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes oficiales de Willie Colón, quien será recordado por sus grandes temas de salsa, entre ellos, Idilio, Gitana y El Gran Varón.

Muere Willie Colón a los 75 años de edad (Redes sociales)

Muere Willie Colón tras días de hospitalización por problemas respiratorios

A través de un comunicado, los familiares de Willie Colón confirmaron la muerte del ícono de la salsa este sábado 21 de febrero luego de estar varios días hospitalizado en Nueva York.

Su colega Rubén Blades informó que Willie Colón fue llevado a un hospital de emergencia luego de presentar complicaciones de salud, aparentemente relacionadas con el sistema respiratorio.