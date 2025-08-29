Wendy Guevara -de 32 años de edad- no olvidará las palabras de Ninel Conde y le advierte sobre más ataques.

Esto luego de que Ninel Conde -de 48 años de edad- demeritara la victoria de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México.

Wendy Guevara no perdonará a Ninel Conde y seguirá burlando de ella

Ninel Conde se disculpó con Wendy Guevara en Instagram, pero su discurso empeoró la situación.

Pues la actriz expresó que ella se refería a una mujer biológica, volviendo atacar a Wendy Guevara sin querer.

Ante esta situación, Wendy Guevara expresó que ella se seguirá burlando de Ninel Conde.

“Lo que dije de ex ganadora a exparticipante fue de broma, no era para ella. Acuérdense que lo que ella me dijo también fue de broma” Wendy Guevara

Wendy Guevara expresó que las burlas a Ninel Conde son eso, bromas, al igual que lo que dijo la cantante de ella.

Por lo que no piensa dejar de hacer chistes de Ninel Conde , pues se ha burlado de que ella no ganó el reality.

“Hay muchas personas que se están atacando, pero si estamos bufando, vamos a bufarnos”, amenazó Wendy Guevara durante un en vivo.

Wendy Guevara, influencer. (@soywendyguevaraoficial)

¿Wendy Guevara y Ninel Conde son enemigas? La influencer lo aclara

Ninel Conde aclaró que sus palabras no buscaban lastimar a Wendy Guevara, pues incluso la admiraba.

Wendy Guevara expresó que, a pesar de sus palabras, Ninel Conde no le caía mal.

No es la primera vez que Ninel Conde es grosera con Wendy Guevara , pues hace algunos años le “hizo el feo”.

Wendy Guevara narró en una ocasión que se encontró a Ninel Conde en una alfombra roja y le pidió una foto.

Ninel Conde la “vio feo” y siguió caminando, situación que dejó en shock a Wendy Guevara.

Años después, Ninel Conde y Wendy Guevara vuelven a generar controversia, pues la influencer se defendió de la cantante a su modo.

Wendy Guevara llamó “ardida” a Ninel Conde y le prometió seguir bromeando con ella.