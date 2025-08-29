Wendy Guevara -de 32 años de edad- no olvidará las palabras de Ninel Conde y le advierte sobre más ataques.
Esto luego de que Ninel Conde -de 48 años de edad- demeritara la victoria de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México.
Wendy Guevara no perdonará a Ninel Conde y seguirá burlando de ella
Ninel Conde se disculpó con Wendy Guevara en Instagram, pero su discurso empeoró la situación.
Pues la actriz expresó que ella se refería a una mujer biológica, volviendo atacar a Wendy Guevara sin querer.
Ante esta situación, Wendy Guevara expresó que ella se seguirá burlando de Ninel Conde.
“Lo que dije de ex ganadora a exparticipante fue de broma, no era para ella. Acuérdense que lo que ella me dijo también fue de broma”Wendy Guevara
Wendy Guevara expresó que las burlas a Ninel Conde son eso, bromas, al igual que lo que dijo la cantante de ella.
Por lo que no piensa dejar de hacer chistes de Ninel Conde, pues se ha burlado de que ella no ganó el reality.
“Hay muchas personas que se están atacando, pero si estamos bufando, vamos a bufarnos”, amenazó Wendy Guevara durante un en vivo.
¿Wendy Guevara y Ninel Conde son enemigas? La influencer lo aclara
Ninel Conde aclaró que sus palabras no buscaban lastimar a Wendy Guevara, pues incluso la admiraba.
Wendy Guevara expresó que, a pesar de sus palabras, Ninel Conde no le caía mal.
No es la primera vez que Ninel Conde es grosera con Wendy Guevara, pues hace algunos años le “hizo el feo”.
Wendy Guevara narró en una ocasión que se encontró a Ninel Conde en una alfombra roja y le pidió una foto.
Ninel Conde la “vio feo” y siguió caminando, situación que dejó en shock a Wendy Guevara.
Años después, Ninel Conde y Wendy Guevara vuelven a generar controversia, pues la influencer se defendió de la cantante a su modo.
Wendy Guevara llamó “ardida” a Ninel Conde y le prometió seguir bromeando con ella.