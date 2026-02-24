Ninel Conde -de 49 años de edad- se disculpa tras insulto de su trabajador a una reportera en el aeropuerto.

El pasado viernes 20 de febrero, Ninel Conde tuvo un desafortunado encuentro con la prensa en el aeropuerto de la CDMX y todo terminó en insultos.

Ninel Conde se disculpa por la agresión verbal de uno de sus trabajadores

El problema se originó cuando los guardias de Ninel Conde no permitieron que la prensa se le acercara y uno de ellos insultó a una reportera.

Ninel Conde se disculpó con la prensa y aseguró que su trabajador ya había recibido una sanción por insultar a la mujer.

“Un disculpa. Esos comentarios están fuera de lugar, ya se lo dijimos. Yo no soy responsable de las reacciones” Ninel Conde

La actriz dejó claro que ella no era responsable de las reacciones de los demás, pero también mencionó que no buscaba justificar a nadie.

“No justifico a nadie, pero a veces con el cansancio uno está más irritable” Ninel Conde

Ninel Conde mencionó que, en ocasiones, el exceso de trabajo pone irritables a las personas, pero reiteró que no justificaba la reacción de su empleado.

La también actriz aseguró que su empleado no es agresivo, por lo que no entiende su reacción.

Ninel Conde (Ninel Conde Facebook @Ninel Conde )

Ninel Conde extraña a Daniel Bisogno aunque le haya inventado un terrible chisme

Tras aclarar el altercado entre su trabajador y la prensa, Ninel Conde fue cuestionada sobre si sentía la ausencia de Daniel Bisogno.

Pues Ninel Conde trabaja en el Tenorio Cómico, obra donde trabajó por muchos años Daniel Bisogno.

La actriz expresó que sí se sentía la ausencia de Daniel Bisogno, pues era muy gracioso, creativo y brillante.