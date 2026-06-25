Wendy Guevara arremetió contra Sergio Mayer y lo llamó traicionero tras apoyar rumores sobre abuso a menores.

Durante un en vivo, Wendy Guevara estalló contra su excompañero de La Casa de los Famosos México y aseguró que solo buscaba lucrar con su imagen.

Wendy Guevara estalla contra Sergio Mayer y lo llama traicionero

La integrante de Las Perdidas asegura que todos saben que Sergio Mayer es un traicionero, pues menciona que cuando la señalaron de presunto abuso a menores, él se ofreció a apoyar a las presuntas víctimas.

“Sergio siempre ha sido así, traicionero y siempre él traiciona a todos. Acuérdate cuando nos estaban diciendo cosas que Pdf (pedófilos) y el pendejo hizo un video diciendo: ‘Háblenme las víctimas, yo las ayudo’” Wendy Guevara

¡Wendy Guevara RESPONDE a Mayer tras presuntamente llamarla ‘V10L3NT4’! Además, ROMPE EL SILENCIO sobre su última PEL3A con Paolita Suárez 😱#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/bB696hkanW — De Primera Mano (@deprimeramano) June 24, 2026

Hace algunos meses se viralizaron videos donde Wendy Guevara y Paola Suárez hablaba de sus gustos por los hombres menores, lo cual desató una ola de críticas ya que hablaban de menores de edad.

Wendy Guevara se disculpó por esta situación, pero Sergio Mayer aprovechó el escándalo para “ofrecer su ayuda” a supuestas víctimas de la influencer.

Además, Wendy Guevara asegura que Sergio Mayer usó las historias de vida que le contó en confianza para decir que era una mujer agresiva.

Wendy Guevara acusa a Sergio Mayer de querer explotar su imagen

Las palabras de Wendy Guevera contra Sergio Mayer continuaron y reveló que el diputado quería que diera conferencias en universidades y preparatorias para contar su historia de superación.

Wendy Guevara expresó que Sergio Mayer era incongruente, pues primero la criticaba por ser una supuesta persona agresiva y después buscaba lucrar con su historia de vida.

“Él a esta violenta la quería llevar de gira a las universidades y prepas a que diera mi discurso de vida y sí porque ahí iba a cobrar, a la violenta la quería ahí, así es la gente” Wendy Guevara

Wendy Guevara ya había hablado de las intenciones de Sergio Mayer de manejar su carrera, pues tras salir de La Casa de los Famosos México 2024, el diputado quería ser su representante.

Todo indica que la amistad entre Wendy Guevara y Sergio Mayer acabó; hasta el momento, el actor no se ha manifestado por lo revelado por la influencer.