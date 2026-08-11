Horacio Beamonte informó que decidió recurrir a la ortotanasia y formalizó documentos para rechazar maniobras médicas que prolonguen artificialmente su vida.

Horacio Beamonte dio a conocer que, tras recibir atención por leucemia, decidió firmar una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación.

El comunicador explicó que tomó esta decisión durante una consulta en la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Horacio Beamonte en Facebook (Agencia México)

Horacio Beamonte formaliza su voluntad ante posibles complicaciones de salud

Horacio Beamonte señaló que su elección corresponde a una decisión personal sobre tratamientos médicos, pues busca que el proceso de su enfermedad continúe con cuidados paliativos.

Durante su consulta, el actor firmó documentos que establecen sus decisiones ante un eventual deterioro de salud y especifican qué intervenciones médicas desea rechazar.

La Carta de Voluntad Anticipada permite establecer previamente si una persona acepta o rechaza tratamientos extraordinarios cuando enfrenta una enfermedad terminal o incurable.

También explicó que la Orden de No Reanimación indica al personal médico que no debe realizar reanimación cardiopulmonar si se detienen su respiración o corazón.

Entre las maniobras contempladas se encuentran las compresiones torácicas, la desfibrilación y la colocación de dispositivos para mantener la respiración, según explicó Horacio Beamonte.

Horacio Beamonte (Agencia México)

¿Qué es la ortotanasia y cómo se diferencia de la eutanasia?

La ortotanasia permite que la muerte ocurra de manera natural, evitando tratamientos que prolonguen la agonía, mientras los cuidados paliativos buscan controlar el dolor.

A diferencia de la eutanasia, la ortotanasia no pretende provocar intencionalmente la muerte, sino evitar intervenciones extraordinarias cuando ya no ofrecen beneficios para el paciente.

En Ciudad de México, la voluntad anticipada está regulada como un derecho que permite expresar previamente decisiones médicas, mientras los cuidados paliativos buscan preservar comodidad y dignidad.