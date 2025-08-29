Poncho de Nigris acaba de publicar un video que está haciendo llorar a lo fans de Aldo Tamez de Nigris y Yetus Prime, incluso a parte de la audiencia de La Casa de los Famosos México 2025.

Se trata del video que hace pública la reconciliación entre Poncho de Nigris, tío de Aldo Tamez de Nigris, y Yetus Prime. Reconciliación que hizo posible La Casa de los Famosos México 2025.

Yetus Prime con Poncho de Nigris juntos para apoyar a Aldo Tamez de Nigris dentro de La Casa de los Famosos México 2025

Vía Instagram, Poncho de Nigris publicó el video que hizo junto a Yetus Prime, ex amigo de Aldo Tamez de Nigris, actual habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

La grabación muestra a Poncho de Nigris -de 49 años- caminando junto a Yetus Prime -de 26 años- caminando en un gimnasio para posteriormente bailar al ritmo de “Por ti” de Belanova.

El influencer y el ex amigo de Aldo Tamez de Nigris -de 26 años-, habitante de La Casa de los Famosos México 2025, no están solos, los acompaña el luchador Konan Big -de 61 años-.

Sin más, acá el video:

¿Por qué se pelearon Yetus Prime y Poncho de Nigris? Aldo Tamez de Nigris salió afectado antes de La Casa de los Famosos México 2025

La amistad entre Yetus Prime y Aldo Tamez de Nigris se fracturó por el proyecto que el habitante de La Casa de los Famosos México 2025 lanzó junto a Poncho de Nigris.

Yetus Prime se sintió traicionado y herido porque Aldo Tamez de Nigris comenzó a hacerlo a un lado por convivir más con su tío Poncho de Nigris.

El deportista se alejó cuando Aldo Tamez de Nigris lanzó un podcast con su tío con un nombre muy similar al programa de YouTube que tenía con él.

Los De Nigris lanzaron el podcast “Jalando fierro”, que hacía alusión a “Más allá del fierro”, de los jóvenes influencers.

Yetus Prime y Aldo Tamez De Nigris (Especial / Especial)

La posibilidad de una reconciliación entre Aldo Tamez de Nigris y Yetus Prime surgió cuando el primero contó en La Casa de los Famosos México 2025 el motivo de su distanciamiento.

Fans de ambos lo aprovecharon para pedirle a producción del reality show que orquestará una reconciliación.

Posteriormente, Yetus Prime dijo que sería parte del reality si le llegaban al precio, y además dijo que apoyaría a su amigo, a quien le tiene mucho cariño.