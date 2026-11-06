Vadhir Derbez enfrentaría una segunda denuncia por presunto abuso sexual; la Fiscalía General de la República le concedió una cita a los abogados de la denunciante.

Tras ser denunciado por presunta violación en abril de 2026, Vadhir Derbez estaría enfrentando una nueva denuncia por abuso sexual.

Vadhir Derbez enfrenta una nueva denuncia por abuso sexual

El despacho Vega Mac Gregor Arellano, representantes legales de la presunta víctima de Vadhir Derbez, confirmó que obtuvieron una cita en la FGR, por lo que cancelaron la conferencia de prensa a la que había convocado.

Los abogados explican que esta denuncia es diferente a la que hizo una joven de 19 años en abril de 2026 en contra de Vadhir Derbez por violación.

Es una nueva víctima y la investigación va seguir en curso. Este es una asunto distinto. Abogado de la presunta víctima de Vadhir Derbez

Vadhir Derbez, cantante y actor. (Agencia México)

Leopoldo Vega López, abogado de la denunciante, explicó que decidieron acudir a la FGR para que la investigación sea clara.

El abogado descartó que la presunta víctima de Vadhir Derbez hable con los medios y mencionan que no darán detalles del caso, ya que hay una investigación en curso.

La segunda denuncia contra Vadhir Derbez se acaba de presentar y todo indica que el actor no ha sido notificado de dicho proceso.

El programa “Chismorreo” asegura que Vadhir Derbez obtuvo una suspensión de la primera denuncia en su contra, ya que encontraron presuntas irregularidades en la denuncia.

FGR responde a la petición de los abogados de la denunciante de Vadhir Derbez

Adrián Regino, abogado de la denunciante de Vadhir Derbez, reveló a Ventaneando que tras solicitar una cita con la fiscal Ernestina Godoy, la FGR respondió de inmediato.

Aparentemente, la FGR habría accedido a darle una cita a la defensa de la presunta víctima de Vadhir Derbez para hablar de la denuncia.

Mientras tanto, la investigación contra el actor sigue en curso y la FGR prometió una esclarecimiento de los hechos través de ministerios públicos y peritos especializados en la materia.