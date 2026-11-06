Cae una nueva denuncia por presunto abuso sexual sobre el actor mexicano Vadhir Derbez, de 35 años.

El hijo mayor de Eugenio Derbez, ha estado en la mira desde abril de este año, mes en que una modelo estadounidense, de 19 años, lo acusó de presunto abuso, hecho que habría ocurrido durante el último día de grabación de un video musical en una locación en Coyoacán.

Segunda denuncia contra Vadhir Derbez: defensa desconoce si ya fue notificado

Leopoldo Vega, abogado de la supuesta segunda víctima de Vadhir Derbez, explicó frente a cámaras de Venga La Alegría, haber organizado una conferencia de prensa para dar a conocer el nuevo caso; sin embargo, cancelaron el evento porque la Fiscalía General de la República (FGR) atendió la solicitud.

Por consiguiente, se inició con la investigación correspondiente, misma que abordará todas las líneas para esclarecer los hechos, lo que evitó que se hicieran públicos detalles que podrían arruinar el caso.

El abogado dejó claró que darán a conocer los avances conforme lo permita el proceso.

“Es una nueva víctima y la investigación va a seguir en curso y esto es lo que les podemos decir. Está la investigación normal, como tiene que ser, están realizando líneas de investigación y pues en cuanto tengamos avance con mucho gusto”, declaró. Leopoldo Vega. Abogado

En cuanto a la identidad de la persona detrás de la denuncia, advierte que, de momento, esta información se mantendrá bajo reserva.

“Primero por el sigilo de la investigación y dos por la sensibilidad del caso, son cosas muy delicadas que tenemos que ser respetuosos y condescendientes”, señaló. Leopoldo Vega. Abogado

Ante el cuestionamiento sobre si Vadhir Derbez tiene conocimiento sobre esta nueva acusación, el letrado dijo desconocerlo.

“No, no tenemos información al respecto, es todo lo que tenemos ahorita” Leopoldo Vega. Abogado

Cabe mencionar que esta nueva denuncia es un caso independiente que no se relaciona de ninguna forma con el primer señalamiento.

Actualmente el actor enfrenta dos acusaciones por índole sexual.