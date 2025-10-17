Valentina Gilabert -de 19 años de edad- está considerando nuevas acciones contra Marianne Gonzaga tras sus contantes ataques en redes sociales.

A casi 8 meses del ataque de Marianne Gonzaga -de 17 años de edad- contra Valentina Gilabert, las jóvenes siguen en una guerra de declaraciones.

Valentina Gilabert evalúa tomar acciones legales contra Marianne Gonzaga

Marianne Gonzaga estuvo 5 meses en un Centro Especializado para Mujeres adolescentes y fue liberada en julio de 2025.

A pesar de que Valentina Gilabert aseguró que su agresora le había pedido disculpas, Marianne Gonzaga sigue haciendo declaraciones en su contra.

¿#MarianneGonzaga debería CERRAR sus redes sociales y dejar de hablar de #ValentinaGilabert? La influencer responde #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/NA4L4PIm6Y — De Primera Mano (@deprimeramano) October 17, 2025

En entrevista con De Primera Mano, Valentina Gilabert expresó que analiza con sus abogados iniciar un nuevo proceso contra Marianne Gonzaga.

“No estoy muy informada de lo que platica porque prefiero simplemente ignorarlo, pero pues, creo que todos sabemos quién es en realidad la víctima de la situación” Valentina Gilabert

Valentina Gilabert mencionó que por salud mental no ve los videos de Marianne Gonzaga y confía en que las personas sepan que ella es la verdadera víctima.

“Es un problema grave, pero es problema de ella, ya no es mi responsabilidad. Es algo que se está platicando con mis abogados ahorita para poder ver cómo controlar esto, porque no es correcto” Valentina Gilabert

La modelo ya se encuentra platicando con sus abogados para saber cómo proceder con Marianne Gonzaga, quien sigue hablando de ella en redes sociales.

Incluso, Marianne Gonzaga compartió un video donde se le ve peleando con José Said Becerril el día que atacó a Valentina Gilabert.

Valentina Gilabert (Instagram/@vale.gilabert)

Marianne Gonzaga sigue atacando a Valentina Gilabert en redes sociales

El pasado 14 de octubre, Marianne Gonzaga compartió una historia en Instagram donde acusaba a Valentina Gilabert de usar su ropa.

Según Marianne Gonzaga, Valentina Gilabert usó la ropa que ella dejó en casa de José Said Becerril.

“No solo basta con comprase la misma ropa que yo, igual usa la ropa que dejé en casa de mi ex”, escribió Marianne Gonzaga en sus historias de Instagram.

15 minutos después de publicar la historia, Marianne Gonzaga borró la historia de Instagram.

Recientemente, Valentina Gilabert acusó a Marianne Gonzaga de no pagar en su totalidad la reparación del daño.