El Bogueto -de 27 años de edad- invitó a Valentina Gilabert a participar en su nuevo video y vuelve a brillar tras ser atacada hace 8 meses.

Valentina Gilabert retomó su carrera como modelo tras ser apuñalada más de 12 veces por Marianne Gonzaga, de 17 años de edad.

Valentina Gilabert participó en el video de El Bogueto

El nuevo video musical de El Bogueto de su canción ‘Alo’, invitó a diversas personalidades y entre ellas está Valentina Gilabert.

Valentina Gilabert participó en el video de El Bogueto (Especial)

La modelo lució ropa deportiva, acorde con la temática del video de El Bogueto, y grabó escenas con:

Gomita, de 31 años de edad

La Divaza, de 27 años de edad

Dania Méndez, de 33 años de edad

El Abelito, de 25 años de edad

Sol León, de 39 años de edad

En los avances del video de El Bogueto, se ve a Valentina Gilabert arribar de una bicicleta estática.

En otro cameo, se ve a la modelo bailando junto a otras personalidades del medio.

Se sabe que el video de ‘Alo’ de El Bogueto saldrá a finales de octubre.

Valentina Gilabert retomó su carrera y dejó atrás la tragedia

En entrevista con Ventaneando, Valentina Gilabert expresó que estaba emocionada por retomar su carrera como modelo.

“La verdad estoy muy emocionada, ya ha retomar todas las cosas y estoy trabajando” Valentina Gilabert

Valentina Gilabert mencionó que había perdido la costumbre de estar en el medio, pero estaba feliz de retomar su carrera.

En mayo 2025, Valentina Gilabert expresó que deseaba regresar a la universidad y cambiaría de carrera a enfermería.

La modelo ha compartido nuevas sesiones de fotos como modelo y algunos detalles de su vida cotidiana en redes sociales.

Valentina Gilabert ha compartido su experiencia tras el ataque que sufrió en febrero en 2025 y es muy activa en redes sociales.