La creadora de contenido Valentina Gilabert de 18 años de edad, ventiló que a 3 meses de que Marianne Gonzaga saliera de internamiento no le ha pagado toda la reparación del daño.

Asimismo, Valentina Gilabert señaló que lo que el juez determinó como reparación del daño no cubre “ni la mitad” de la que su familia se gastó tras el ataque de Marianne Gonzaga de 18 años de edad.

Valentina Gilabert dice que Marianne Gonzaga aún le debe la reparación del daño completa

En una entrevista que Valentina Gilabert dio a Sale el Sol, la creadora de contenido acusó que Marianne Gonzaga aún no paga la reparación del daño completa y ya tiene 3 meses afuera.

En medio de la controversia que han generado las declaraciones de Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga en redes sociales, la víctima sostuvo que no perdonó legalmente a su agresora.

Marianne Gonzaga, creadora de contenido. (@Marianne Gonzaga / Facebook)

Es por ello que Marianne Gonzaga debe pagarle una reparación del daño, pero a pesar de que salió en julio 2025, la residente de Cancún no ha dado completo el pago.

Incluso Valentina Gilabert aludió a que el pago que Marianne Gonzaga debe hacerlo es muy bajo, asegurando que no es ni la mitad de lo que su familia se gastó tras sus múltiples puñaladas.

“Todavía no se termina de pagar [la reparación del daño] y no cubre ni la mitad de lo que se gastó, entonces es un poco ridículo la verdad”. Valentina Gilabert, modelo.

Asimismo, la víctima señaló que la reparación del daño “era su mínima obligación” que Marianne Gonzaga tenía con ella luego de haberla apuñalado y quedar en libertad.

Aunque no existe una cifra confirmada de lo que Valentina Gilabert debe recibir por la reparación del daño por Marianne Gonzaga, se estima que oscila los 750 mil pesos.

Por otra parte, se habla de que Marianne Gonzaga puede hacerlo por partes, pero se desconoce cuál fue el pacto concreto por la jueza hacia Valentina Gonzaga.