Ernesto Gilabert, padre de Valentina Gilabert, denuncia que ha recibido amenazas de muerte contra su familia tras el terrible ataque que sufrió su hija.

Han pasado 7 meses desde que Valentina Gilabert fue apuñalada más de 12 veces por Marianne Gonzaga, de 17 años de edad, y su caso sigue dando de qué hablar.

Padre de Valentina Gilabert denuncia que ha recibido amenazas

Ernesto Gilabert habló en Ventaneando de los duros señalamientos y amenazas que ha recibido tras el ataque que sufrió Valentina Gilabert, de 19 años de edad.

El padre de la influencer menciona que ha recibo ataques en redes sociales todos los días, así como amenazas de muerte contra toda su familia.

Ya recibimos amenazas todos los días. En redes sociales, es decir, no nada más tanto Valentina como mi otra hija, su mamá igual" Ernesto Gilabert

Papás de Valentina Gilabert. (Agencia México)

Ernesto Gilabert menciona que ha recibido mensajes donde lo amagan con “terminar con lo que empezaron”, refiriéndose al ataque de Valentina Gilabert.

“Obviamente ya tomamos acciones en policía de investigación. Ahorita venimos a hablar aquí para ver si hay alguna manera de poder parar esto, pues porque sí se puede salir de control.” Ernesto Gilabert

El papá de Valentina Gilabert menciona que ya denunciaron las amenazas y buscan terminar con este tipo de acciones que afectan a su familia.

Ernesto Gilabert dice que le gustaría terminar con la “guerra de declaraciones” que existe entre Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert.

Sin embargo, sabe que no le corresponde, pues Marianne Gonzaga es libre de hablar a pesar de que ya fue sentenciada por lesiones.

"“Me encantaría poder hacerlo (poner un alto), pero no nos corresponde a nosotros. Obviamente es libre de hacer lo que quiera. Queremos ver si por parte de que está cumpliendo una sentencia, en la supervisión que tiene, hay manera de hacerlo” Ernesto Gilabert

Valentina Gilabert, creadora de contenido. (@vale.gilabert)

Valentina Gilabert acude a la audiencia contra los cómplices de Marianne Gonzaga

El vienes 3 de octubre se realizó una audiencia contra Aintzane ‘N’ y Akram ‘N’, presuntos cómplices del ataque.

Sin embargo, la audiencia fue aplazada y Ernesto Gilabert reveló que Aintzane ‘N’ llevará el proceso en libertad.

"En los menores, solamente pueden estar 5 meses, es decir, sin sentencia. Entonces, pasaron esos 5 meses y está… vamos a decir que todo este proceso, está en casa con sus papás.” Ernesto Gilabert

Sobre Akram ‘N’ y si situación jurídica, el papá de Valentina Gilabert dice que desconoce si continúa en el reclusorio, ya que es mayor de edad.

Akram ‘N’ ha mostrado disposición para llegar a un acuerdo con la afectada, a diferencia de Aintzane ‘N’.

Ernesto Gilabert espera que pronto haya una resolución en el caso y esperan que esto sea favorable para Valentina Gilabert.