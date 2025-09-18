Luego de que Valentina Gilabert de 18 años de edad, mostrara las amenazas que Marianne Gonzaga le mandaba antes de apuñalarla, la joven con libertad provisional le aseguró “no te voy a quitar tú papel de víctima”.

Fue a través de un video en TikTok que Marianne Gonzaga de 17 años de edad, reaccionó burlona a las graves acusaciones que Valentina Gilabert mostró de su agresora, asegurando que ella solo está contando su verdad.

Marianne Gonzaga le asegura a Valentina Gilabert que quiere quitarle “tú papel de víctima”

En un video Marianne Gonzaga narró detalle a detalle todo lo que pasó antes de apuñalar a Valentina Gilabert -lo que algunos vieron como intento de feminicidio-, por lo que la joven se defendió con evidencia que su agresora la amenazaba desde días antes.

Valentina Gilabert (Instagram/@vale.gilabert)

Sin embargo, la agresora de Valentina Gilabert no se detuvo y aseguró que así como su víctima puede dar su versión de los hechos ante los medios, ella también tiene el derecho de narrar qué pasó.

Sosteniendo que no está mintiendo, ni cambiando la realidad, Marianne Gonzaga le aseguró a Valentina Gilabert “no te voy a quitar tu papel de víctima, tú eres la víctima, no yo”.

Por otra parte, aseguró que si su versión lo que hace es dejar mal a Valentina Gilbert “yo no lo controlo” deslindandose del hate que nuevamente le llegó a su víctima.

Por otra parte, argumentó que si Valentina Gilabert le tuviera tanto miedo como dice en su video, esta no la hubiera buscado para platicar con ella después del ataque.

“¿Por qué si me tienes tanto miedo, me quisiste ver en una cafetería a los días de que salí [de prisión]?”. Marianne Gonzaga, creadora de contenido.

Asimismo, señaló que su víctima la siguió buscando después de esa plática para contarle sobre la relación que aún sostiene con José Said Becerril de 19 años de edad.

“Me hablaba para contarme que se peleaba con mi ex [José], cómo tenía relaciones con él, pedirme contraseñas de la computadora de mi ex (...) Soy tu agresora, cómo me puedes estar marcando tan normal, mandándome mensajes sobre mi ex” Marianne Gonzaga, creadora de contenido.

Hasta el momento, Valentina Gilabert no se ha pronunciado sobre el nuevo video de Marianne Gonzaga, pero en su último contenido le advirtió que la orden de restricción también conlleva que no puede hablar de ella ni con seudónimos como “Vanessa”.