Alejandro Fernández recordó a Yolanda Andrade con fotos de su juventud y le envió un emotivo mensaje.

“Últimamente te tengo mucho en la cabeza Yolanda Andrade, y justo hoy aparecieron estas fotos. Me dieron muchísimas ganas de escribirte esto y de decirte algo que te diría en privado” Alejandro Fernández

La salud de Yolanda Andrade ha preocupado a sus fans y amigos, por lo que han enviados sus mejores deseos a la conductora, como es el caso de Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade con fotos

Alejandro Fernández compartió una serie de fotos junto a Yolanda Andrade, Montserrat Oliver y Mónica Noguera, con un mensaje de cariño para la conductora.

El cantante mencionó que recordaba constantemente a Yolanda Andrade y decidió dedicarle unas palabras.

“Solo quiero que sepas que te tengo muy presente y que te mando todo mi cariño y toda la fuerza del mundo” Yolanda Andrade

Alejandro Fernández comparte fotos junto a Yolanda Andrade (Instagram/@alexoficial)

El cantante envió su cariño y mejores deseos a Yolanda Andrade, quien enfrenta una dura enfermedad que afecta su habla y movilidad.

Alejandro Fernández expresó que quería mucho a Yolanda Andrade y que la extraña, además de que la admiraba por ser fuerte.

“Te quiero muchísimo, te admiro, te extraño y me hace muy feliz encontrarme con fotos así y acordarme de ti como siempre chingona, fuerte y queridísima. Va para ti un abrazo muy pero muy fuerte, Yola” Alejandro Fernández

Mensaje de Alejandro Fernández llega en medio de una fuerte decisión de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade compartió en 2025 que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica y tras años tratando de identificar su enfermedad, así como de recibir diversos tratamientos, decidió dejar los medicamentos.

La conductora compartió que había decidido abandonar su tratamiento y solo tomaría medicamentos que aminoren sus dolores.

Yolanda Andrade expresó que su cuerpo está cansado y ya no soporta seguir con medicamentos, por lo que deseaba descansar.

Amigos y compañeros de Yolanda Andrade le han expresado su cariño en medios, redes sociales e incluso han acudido a visitarla.