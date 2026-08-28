Yolanda Andrade reveló que sus médicos le pronosticaron año y medio de vida cuando fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La cruda confesión tuvo lugar durante una transmisión en vivo, vía redes sociales, junto a Thalía, quien ha acompañado a la actriz y presentadora a lo lardo de sus problemas de salud.

Sin embargo, Yolanda Andrade agregó sentirse afortunada de poder aprovechar el tiempo con la gente que ama, recordando que su enfermedad no tiene cura.

Yolanda Andrade comienza a despedirse de familiares y amigos

Yolanda Andrade continuó sus declaraciones diciendo que parte del agradecimiento por saber el diagnóstico y las estimaciones de vida, es que pude despedirse de la gente que ama.

Es por el mismo motivo que Andrade busca siempre poder seguir adelante con sus actividades, para seguir viviendo todo lo que su enfermedad le permita.

Yolanda Andrade, conductora. (@MontseYJoe)

Ante las revelaciones, Thalía le recordó que nadie tiene por seguro su fecha de muerte , por lo que le pidió a su amiga no aferrarse al pronóstico de los doctores.

Durante la plática, la actriz y la cantante refirmaron el lazo de amistad que las ha unido durante décadas, tanto artística como profesionalmente.

Thalía describió su unión con Yolanda Andrade como una capaz de durar para toda la vida, siendo que ha acompañado a su amiga en los momentos más complicados de salud.

La cantante aseguró siempre apoyar a la actriz, recordando además que ambas se han procurado mutuamente desde hace años.

Por su parte, Yolanda Andrade agradeció a Thalía todas las veces que la acompañó incluso cuando la enfermedad le dificultaba muchas cosas a nivel físico y emocional.