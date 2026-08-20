Yolanda Andrade padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), por lo que ya arregló todos sus asuntos y compró un nicho en la Basílica de Guadalupe para que depositen sus cenizas.

La conductora ha mostrado parte del proceso que enfrenta al vivir con ELA. Por su parte, Marilé Andrade compartió que ya han conversado sobre qué ocurrirá cuando la conductora nuera.

Marilé Andrade mencionó que Yolanda Andrade vive altibajos que la hacen querer despedirse de todos y posteriormente expresa su deseo de continuar.

Yolanda Andrade compró un nicho en la Basílica de Guadalupe para que depositen sus cenizas

En entrevista con De Primera Mano, Marilé Andrade reveló que Yolanda Andrade ha llegado a hablar de lo que ocurrirá cuando muera, por lo que ya dejó todos sus asuntos en orden.

Marilé Andrade mencionó que no le gusta hablar de estos temas con Yolanda Andrade, pero ella ha expresado ampliamente lo que se va realizar cuando trascienda.

“Le doy larga a muchas cosas, tiene su nicho en la Basílica, donde quiere estar ella. Esos temas, testamentos, el nicho, que los papeles, le doy el avión y no meto en detalles” Marilé Andrade

Por lo que, cuando Yolanda Andrade muera, sus restos descansarán en la Basílica de Guadalupe y ya habría creado su testamento.

Yolanda Andrade regresó a grabar Montse & Joe (Instagram/@yolandaamor)

Yolanda Andrade está cansada de ver doctores tras padecer ELA

Marilé Andrade se sinceró sobre los días en los que Yolanda Andrade expresa su cansancio y ya no quiere someterse a más tratamientos.

Otras veces, la conductora desea seguir luchando por su vida y comparte fragmentos de su lucha contra el ELA.

“Nosotros como familia siempre te vamos a presentar las opciones, nunca nos vamos a cansar de eso, ya si tu las quieres tomar o no, o lo que tú desees, porque ya está harta de ver a médicos, pues lo vamos a respetar” Marilé Andrade

Marilé Andrade mencionó que siempre tratarán de mostrarle alterativas a Yolanda Andrade con la intención de que mejore su calidad de vida, pero la decisión siempre será de ella.

Yolanda Andrade ha comentado su cansacio tras ver a médicos desde hace varios años, cuando su salud se vio afectada por un aneurisma cerebral.

La hermana de la conductora revela que hay días donde Yolanda Andrade quiere despedirse de todos y en otro momentos desea seguir adelante.