Yolanda Andrade reveló que está casi inmóvil y cada vez le cuesta más hablar por su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Yo ya no estoy sufriendo, solamente estoy viviendo una etapa de mi enfermedad. que se llama ELA (...) diosito me está diciendo que tengo tiempo de despedirme, de reencontrarme, de agradecer- ELA

Con motivo del Día de Muertos, Yolanda Andrade hizo un en vivo para hacer una reflexión sobre la vida y mencionó detalles de su enfermedad.

Yolanda Andrade revela que está prácticamente inmóvil y le cuesta mucho hablar

Yolanda Andrade padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y desde hace varios años vive con las secuelas de esta enfermedad, la cual ha afectado su vista, movilidad y habla.

Mi enfermedad, esclerosis, me quita el habla, entonces estoy aprovechando hablar lo más que pueda porque es muy doloroso, después no puedes hablar. Yolanda Andrade

Yolanda Andrade expresó que vivir con ELA es muy doloroso y debe tener cuidado al comer, ya que hay alimentos con los que se puede ahogar.

Yolanda Andrade (Instagram/@yolandaamor)

La conductora expresó que ya no se encontraba sufriendo y que simplemente vivía una etapa de transición donde se despide de sus seres queridos.

Ya no estoy sufriendo, para mí la ELA es diferente (…) aparte tiene una cosa muy peculiar, la ELA no tiene cura y se va desarrollando a veces poco a poco a veces muy mal. Yolanda Andrade

Yolanda Andrade mencionó que además de la ELA, padece cefalea en racimos, lo cual le ocasiona dolores muy fuertes de cabeza.

Yolanda Andrade vive las dificultades de padecer una discapacidad

Yolanda Andrade detalló que pasó por un momento complicado, luego de que caminara por calle con bastón y la multitud se lo pateara hasta tres veces.

La también actriz pidió ser consciente sobre las dificultades que viven las personas que usan apoyo, ya que intervenir en su espacio puede provocar accidentes.

“Si tu ves a alguien con bastón, por favor quítate, no estorbes, adelántate tú que puedes caminar”, mencionó.

Por otro lado, Yolanda Andrade expresó que está satisfecha de lo que ha sido su vida y agradeció a quienes se preocupan por ella, así como los que le envían buenos deseos.