Yolanda Andrade habló de su enfermedad sobre la drástica decisión que tomó sobre su salud tras consultar a “médicos de todo el mundo” y someterse a dolorosos tratamientos.

La conductora padece esclerosis lateral amiotrófica y cefaleas en racimos, lo cual provoca intenso dolor.

“He decidido que ya no voy a tomar medicamentos, solo los que sí necesito para el dolor, pero poco a poco quiero alejarme de todo” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade sorprende con una drástica decisión sobre su salud

Durante un en vivo, Yolanda Andrade confesó que el dolor físico la ha superado tras someterse a diversos tratamientos.

Incluso, mencionó que ha pasado hasta por 25 inyecciones diarias y su cuerpo ya no puede, pues ya hasta sus venas se reventaron.

“Tengo una enfermedad degenerativa, dicen los doctores que es algo que no tiene cura. He pasado por todos los médicos del mundo, por todas las recomendaciones que me han dado. He pasado por muchas cosas, 25 inyecciones diarias” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade (Instagram/@yolandaamor)

Es por eso que Yolanda Andrade decidió ya no someterse a tratamientos y solo usará medicamentos para el dolor.

“Yo sé cuando no puedo más y necesito parar, ha sido un año muy difícil para mí”, expresó la también actriz sobre su estado.

Yolanda Andrade revela que ha enfrentado malos comentarios tras padecer ELA

Yolanda Andrade expresó que temía recibir críticas tras compartir su enfermedad en redes sociales, pero sus seguidores le han enviado mensajes de cariño y aliento.

La conductora reveló que también ha leído comentarios donde aseguran que enfermó por sus adicciones o por haber hablado de Verónica Castro.

A pesar de eso, ella no se ha sentido ofendida y cuestionó que haya personas ignorantes que hablen de su enfermedad sin informarse.

Yolanda Andrade regresó a grabar Montse & Joe (Instagram/@yolandaamor)

Yolanda Andrade reveló en 2025 que padece ELA y también ha compartido el largo proceso que recorrió para llegar a este diagnóstico.