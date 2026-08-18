Frankie Muniz se despidió de Hayden Panettiere con un emotivo mensaje luego de que se confirmara la muerte de la actriz el domingo 16 de agosto de 2026, a los 36 años.

“Me entristece mucho enterarme de lo de Hayden. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en muchos proyectos y siempre lo pasé de maravilla. ” Frankie Muniz

Frankie Muniz, conocido por interpretar a Malcolm en Malcolm el de en medio, compartió en Instagram una fotografía junto a Hayden Panettiere y recordó los distintos proyectos en los que coincidieron durante su juventud.

Frankie Muniz recuerda a Hayden Panettiere y sus años juntos

Frankie Muniz subió una fotografía al lado de Hayden Panettiere en donde le dedicó un emotivo mensaje recordando las veces que trabajaron juntos, pues cabe recordar que ambos compartieron créditos en más de una ocasión.

Frankie Muniz también destacó los recuerdos que conserva de la intérprete de Heroes y Nashville: “Tengo muchísimas historias y recuerdos maravillosos con ella. Espero que descanse en paz”.

Frankie Muniz se despide de Hayden Panettiere con emotivo mensaje (@frankiemuniz4 / Instagram )

La relación profesional entre Frankie Muniz y Hayden Panettiere se remonta a Malcolm el de en medio, donde Panettiere interpretó a Jessica, una joven que apareció en cuatro episodios entre 2003 y 2005, y su personaje tuvo una relación particular con Malcolm y Reese dentro de la serie.

Pero Malcolm el de en medio no fue el único proyecto que compartieron, pues en 2005, Frankie Muniz y Hayden Panettiere también participaron en Racing Stripes, conocida en Hispanoamérica como Rayas, una cebra veloz; Panettiere interpretó a Channing Walsh, mientras Muniz prestó su voz a la cebra protagonista.

Con su mensaje, Frankie Muniz se sumó a las figuras de Hollywood que han expresado públicamente su tristeza por la muerte de Hayden Panettiere, recordándola no solo por sus personajes, sino también por los momentos que compartieron fuera de pantalla.