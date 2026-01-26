Paris Hilton es una empresaria y figura cultural estadounidense que pasó de ser un ícono de la vida social a construir un imperio comercial multimillonario. Y es que si no sabes de quién te estamos hablando, aquí te contamos todo sobre su vida.
¿Quién es Paris Hilton?
Paris Whitney Hilton es una empresaria, socialité, modelo, DJ, actriz y personalidad estadounidense. A inicios de los 2000, inició su carrera, siendo una de las figuras más visibles de la cultura pop, pero con el tiempo consolidó su carrera como empresaria con negocios en moda, fragancias, entretenimiento y licencias internacionales.
¿Qué edad tiene Paris Hilton?
Paris Hilton nació el 17 de febrero de 1981 en Nueva York, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 44 años.
¿Paris Hilton tiene esposo?
Sí, en el 2021 Paris Hilton se casó con Carter Milliken Reum, quien es un empresario, autor y capitalista de riesgo estadounidense.
¿Qué signo zodiacal es Paris Hilton?
Al haber nacido el 17 de febrero, Paris Hilton es Acuario, signo que es conocido por ser futurista, independiente y original.
¿Paris Hilton tiene hijos?
Sí, Paris Hilton tiene dos hijos junto con Carter Reum, ambos nacidos en el 2023 por gestación subrogada.
¿Qué estudió Paris Hilton?
Durante toda su vida, Paris Hilton estudió en varias instituciones en Estados Unidos y Europa, obteniendo su certificado GED, equivalente a preparatoria; sin embargo, no cuenta con estudios universitarios.
¿En qué ha trabajado Paris Hilton?
Paris Hilton ha consolidado un imperio alrededor de su nombre, destacando logros como:
- Fundadora de Paris Hilton Entertainment, una de las marcas personales más rentables del mundo
- Ha lanzado más de 25 fragancias, con ventas globales que superan los 3 mil millones de dólares
- Diseña y licencia productos de moda, accesorios, cosméticos y lifestyle en más de 40 países
- Protagonista del reality show “The Simple Life” (2003–2007), que la convirtió en un ícono global
- Productora ejecutiva de documentales, incluido “This Is Paris”, donde habló abiertamente sobre su vida y experiencias personales
- DJ internacional desde la década de 2010
- Actriz
- Modelo
- Activista en temas de abuso infantil institucional, salud mental y derechos de jóvenes en centros de internamiento