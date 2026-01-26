Paris Hilton es una empresaria y figura cultural estadounidense que pasó de ser un ícono de la vida social a construir un imperio comercial multimillonario. Y es que si no sabes de quién te estamos hablando, aquí te contamos todo sobre su vida.

¿Quién es Paris Hilton?

Paris Whitney Hilton es una empresaria, socialité, modelo, DJ, actriz y personalidad estadounidense. A inicios de los 2000, inició su carrera, siendo una de las figuras más visibles de la cultura pop, pero con el tiempo consolidó su carrera como empresaria con negocios en moda, fragancias, entretenimiento y licencias internacionales.

¿Qué edad tiene Paris Hilton?

Paris Hilton nació el 17 de febrero de 1981 en Nueva York, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 44 años.

¿Paris Hilton tiene esposo?

Sí, en el 2021 Paris Hilton se casó con Carter Milliken Reum, quien es un empresario, autor y capitalista de riesgo estadounidense.

Paris Hilton, empresaria y figura cultural estadounidense (Ig: @parishilton)

¿Qué signo zodiacal es Paris Hilton?

Al haber nacido el 17 de febrero, Paris Hilton es Acuario, signo que es conocido por ser futurista, independiente y original.

¿Paris Hilton tiene hijos?

Sí, Paris Hilton tiene dos hijos junto con Carter Reum, ambos nacidos en el 2023 por gestación subrogada.

¿Qué estudió Paris Hilton?

Durante toda su vida, Paris Hilton estudió en varias instituciones en Estados Unidos y Europa, obteniendo su certificado GED, equivalente a preparatoria; sin embargo, no cuenta con estudios universitarios.

¿En qué ha trabajado Paris Hilton?

Paris Hilton ha consolidado un imperio alrededor de su nombre, destacando logros como: