Taylor Swift ha impactado a sus fans con su nuevo álbum The life of a Showgirl y hay quienes aseguran que su canción ‘Opalite’ es muy parecida a una famosa canción de Luis Miguel.

‘Opalite’ forma parte del nuevo álbum de Taylor Swift -de 35 años de edad- y hay quienes encontraron similitud en la música con una conocida canción de Luis Miguel.

¿'Opalite’ de Taylor Swift se parece a ‘1+1=2 enamorados’ de Luis Miguel? Esto se dice

Fans y detractores de Taylor Swift protagonizaron un debate en redes sociales, pues aseguran que hay cierto parecido entre ‘Opalite’ y ‘1+1=2 enamorados’ de Luis Miguel.

El ritmo de ambas canciones tiene cierta similitud, incluso hay cierto parecido en la temática.

‘Opalite’ hace referencia a la piedra opalita, una piedra que representa el mes de nacimiento de Travis Kelce, de 36 años de edad, y prometido de la cantante.

‘1+1=2 enamorados' y ‘Opalite’ hablan de una nueva ilusión en el amor.

Mientras que ‘Opalite’ habla de conocer a una persona tras una desilusión amorosa, '1+1=2 enamorados' habla de una relación más inocente.

En ambas canciones el ritmo es suave; en ‘Opalite’ predomina el pop, mientras que en la canción de Luis Miguel hay un ritmo clásico de los ochentas.

Esto dice el polémico coro de ‘Opalite’ que se parece a la canción de Luis Miguel

Los usuarios de redes sociales encontraron la similitud entre ‘Opalite’ y '1+1=2 enamorados' de Luis Miguel, en el coro.

El coro de Opalite dice:

Está bien Tú bailabas entre los rayos Sin dormir en una noche negra como el ónix Pero ahora el cielo es de ópalo Ah-ah, ah, ah, ah, ah, Dios mío Nunca conocí a nadie como tú antes Tuviste que crear tu propio Sol Pero ahora el cielo es de ópalo Ah-ah, ah, ah, ah 'Opalite' de Taylor Swift

Mientras que '1+1=2 enamorados' de Luis Miguel dice:

Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, furia desatada Que al final se funden en un alma '1+1=2 enamorados' de Luis Miguel

Aunque la letra de ambas canciones no tiene similitudes, el ritmo es lo que ha generado debate entre las fans de Taylor Swift.

'1+1=2 enamorados' fue compuesta por Rubén Amado y Javier Santos; existen dos versiones, una con Luis Miguel y otra con el cantante español, Pedro Marín.