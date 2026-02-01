Sebastián Yatra -de 31 años de edad- sorprendió al revelar que no solo es fan de Luis Miguel, son amigos y comparten música.
Durante la presentación de su nueva gira y su álbum Milagro, Sebastián Yatra contó que le gustaría hacer un dueto con Luis Miguel, de 55 años de edad.
Sebastián Yatra mantiene una amistad con Luis Miguel y le gustaría hacer un dueto con él
En entrevista con Ventaneando, Sebastián Yatra contó que Luis Miguel es una de sus inspiraciones musicales y gracias a esto tiene un importante vínculo con el cantante.
Sebastián Yatra mencionó que tras encontrarse varias veces con Luis Miguel y mantener conversación privadas, forjaron una amistad.
Incluso, el cantante colombiano dice que ha compartido canciones con Luis Miguel e intercambiado opiniones artísticas.
Sebastián Yatra es gran admirador de Luis Miguel y le gustaría hacer un dueto con él.
“Necesito cantar con el Sol de México. Yo tengo muy buena relación con Luis Miguel. Me cae increíble, hemos compartido en varias oportunidades y obviamente sería un sueño algún día cantar algo con él”Sebastián Yatra
El intérprete está dispuesto a escribirle una canción exclusiva a Luis Miguel e incluso en una ocasión le mostró sus obras.
Luis Miguel también sería fan de Sebastián Yatra, pues le gusta su canción “Tacones rojos”.
¿Es probable que Luis Miguel haga un dueto con Sebastián Yatra?
Sebastián Yatra es consciente de que todo puede pasar en torno a una colaboración con Luis Miguel.
Recordemos que la carrera de Luis Miguel ha tenido diversas etapas y durante su juventud sí hizo duetos con artistas como Frank Sinatra y Laura Branigan.
Uno de los últimos duetos lo hizo con Celine Dion en 2020, mientras que el último álbum del cantante, “¡México por siempre!“, fue lanzado hace 8 años.
Luis Miguel no ha mostrado indicios de querer lanzar nueva música o un dueto, pero varios artistas están más que apuntados para trabajar con el ‘Sol’.