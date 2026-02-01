Sebastián Yatra -de 31 años de edad- sorprendió al revelar que no solo es fan de Luis Miguel, son amigos y comparten música.

Durante la presentación de su nueva gira y su álbum Milagro, Sebastián Yatra contó que le gustaría hacer un dueto con Luis Miguel, de 55 años de edad.

Sebastián Yatra mantiene una amistad con Luis Miguel y le gustaría hacer un dueto con él

En entrevista con Ventaneando, Sebastián Yatra contó que Luis Miguel es una de sus inspiraciones musicales y gracias a esto tiene un importante vínculo con el cantante.

Sebastián Yatra mencionó que tras encontrarse varias veces con Luis Miguel y mantener conversación privadas, forjaron una amistad.

Incluso, el cantante colombiano dice que ha compartido canciones con Luis Miguel e intercambiado opiniones artísticas.

“Necesito cantar con el Sol de México. Yo tengo muy buena relación con Luis Miguel. Me cae increíble, hemos compartido en varias oportunidades y obviamente sería un sueño algún día cantar algo con él”

Sebastián Yatra

El intérprete está dispuesto a escribirle una canción exclusiva a Luis Miguel e incluso en una ocasión le mostró sus obras.

Luis Miguel también sería fan de Sebastián Yatra, pues le gusta su canción “Tacones rojos”.

Luis Miguel, cantante. (@luismiguelofficial)

¿Es probable que Luis Miguel haga un dueto con Sebastián Yatra?

Sebastián Yatra es consciente de que todo puede pasar en torno a una colaboración con Luis Miguel.

Recordemos que la carrera de Luis Miguel ha tenido diversas etapas y durante su juventud sí hizo duetos con artistas como Frank Sinatra y Laura Branigan.

Uno de los últimos duetos lo hizo con Celine Dion en 2020, mientras que el último álbum del cantante, “¡México por siempre!“, fue lanzado hace 8 años.

Luis Miguel no ha mostrado indicios de querer lanzar nueva música o un dueto, pero varios artistas están más que apuntados para trabajar con el ‘Sol’.

Luis Miguel, cantante. (Agencia México)