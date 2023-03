La ruptura de Tammy Parra y Omar Nuñez sigue dando de qué hablar, pues sigue la duda: ¿piensa regresar con su ex? La influencer responde.

A principios de marzo, Tammy Parra -de 21 años de edad- se comprometió con Omar Nuñez e una romántica noche en París.

Posteriormente una tiktoker reveló pruebas de que Omar Nuñez le era infiel a Tammy Parra, por lo que la influencer decidió suspender su viaje por Europa con su entonces novio y terminar con él.

Tammy Parra ha compartido varias historias en Instagram, donde menciona que ya perdonó a Omar Nuñez y que seguirá con su vida.

Pero, ¿Tammy Parra piensa regresar con Omar Nuñez? Él sigue con la esperanza de que lo perdone.

Hace unos días, Omar Nuñez -de 27 años de edad- compartió una historia en Instagram donde aseguró que estaba decidido a luchar por Tammy Parra.

“Hay quienes me están diciendo que si no planeo hacer nada o no pienso hacer nada por ella, por supuesto que que sí gente, pero primero tengo que arreglar todas las pendeja... que hice”

