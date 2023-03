La tiktoker Tammy Parra terminó con su novio porque sí le fue infiel y hasta circulan pruebas de esta traición. La pareja se iba a casar.

Tammy Parra -de 20 años de edad- es una influencer que tuvo gran auge en la pandemia, por compartir anécdotas y tutoriales de maquillaje.

El éxito de la influencer inició en TikTok, donde compartió tiernos momentos con su pareja, Omar Nuñez.

Todo indicaba que Tammy Parra estaba viviendo un cuento de hadas, hasta que otra tiktoker reveló que Omar Nuñez le era infiel y tenía pruebas.

La influencer Tammy Parra es tendencia en redes sociales, por la infidelidad de su novio, Omar Nuñez.

Todo comenzó cuando Tammy Parra compartió un video donde Omar Nuñez le entregó un anillo de compromiso.

Entonces, se filtraron conversaciones entre Omar Nuñez y la tiktoker Andy Caballero.

Andy Caballero compartió una conversación con Omar Nuñez, quien se le comienza a insinuar e incluso quedaron de verse en persona el 16 de marzo.

Todo esto ocurrió mientras Omar Nuñez era novio de Tammy Parra y después de que se habían comprometido, el influencer planeaba ver a la otra tiktoker.

Andy Caballero mencionó que ella quería verse con Omar Nuñez, para tener más pruebas de su infidelidad y así poder mostrárselas a Tammy Parra.

Luego de que se filtrara la conversación de Omar Nuñez y que planeaba verse con otra tiktoker cuando ya estaba comprometido, Tammy Parra confirma su ruptura.

Fue a través de un video de TikTok donde Tammy Parra confirmó que había terminado su relación con Omar Nuñez.

Tammy Parra explicó que confirmó que Omar Nuñez le había sido infiel y por eso terminó su relación.

“Sé lo que me merezco y en mi vida tengo una regla de oro, dejar ir a la personas que no me valoren y no respeten. Yo voy primero, mi estabilidad va primero y si es necesario eliminar a ciertas personas de mi vida, aunque me duela, se va hacer”

Tammy Parra