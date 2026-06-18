El miércoles 17 de junio trascendió la noticia de la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza; Mary Martínez estuvo hospitalizada por varios meses y esto se sabe de su muerte.

A inicios de abril de 2026 se confirmó que Mary Martínez estuvo hospitalizada en Mazatlán tras presentar complicaciones de salud.

Mary Martínez fue hospitalizada por un absceso en la pierna y eso derivó en complicaciones que mantuvieron a la madre de Kimberly Loaiza en terapia intensiva.

¿De qué murió Mary Martínez? Mamá de Kimberly Loaiza

Kimberly y Stefanny Loaiza no han confirmado o dado información sobre la muerte de Mary Martínez, pero trascendió que murió un paro cardiaco.

Mary Martínez ingresó al hospital por un absceso en la pierna, el cual estaba en peligro de agravarse y convertirse en un choque séptico.

Otra versión indica que Mary Martínez ingresó al hospital con una infección respiratoria que le provocó abscesos y de estos derivaron fallas orgánicas múltiples que provocaron que fuera intubada.

Stefanny Loaiza y su mamá (Instagram/@stefannyloaiza.m)

Un choque séptico es la reacción del cuerpo ante una infección y es la etapa más peligrosa de la sepsis.

Stefanny Loaiza compartió que su madre seguía luchando por su salud y reveló que tenía una deuda millonaria con el hospital, por lo que inició una recaudación para pagar la factura.

Después de la polémica, la familia Loaiza no dio más detalles sobre la salud de Mary Martínez.

Kimberly Loaiza aún no confirma la muerte de su madre

Stefanny Loaiza y Kimberly Loaiza no se han pronunciado por la muerte de su madre, pero amigos cercanos a su familia terminaron confirmando la lamentable noticia.

Marthita Reyna, madre del influencer Super Trucha, compartió una historia de Instagram con una foto junto a Mary Martínez con un mensaje de despedida: “No hay despedidas entre nosotras, siempre estarás en mi corazón”.

El influencer Holy Milk compartió una supuesta foto del funeral de Mary Martínez.