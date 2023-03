¿Se hace la víctima? Omar Núñez, exnovio de Tammy Parra, aparece llorando tras ser exhibido como infiel después de haberse comprometido con la influencer.

Omar Núñez -de 30 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de que se dio a conocer que le fue infiel a Tammy Parra enviándole mensajes y fotografías explicitas a diferentes mujeres.

Tras revelarse la infidelidad de Omar Núñez, Tammy Parra -de 20 años de edad- tomó la decisión de separarse después de que se habían comprometido en un romántico viaje a Paris.

En medio de todas las especulaciones, Omar Núñez rompió el silencio y entre lágrimas se disculpó con Tammy Parra por haberle sido infiel, sin embargo usuarios creen que solo quiere hacerse la víctima.

Tammy Parra y Omar Nuñez (Instagram/@omar)

Entre lágrimas Omar Núñez se disculpa con Tammy Parra, tras ser exhibido como infiel

Tammy Parra se había mostrado muy feliz de comprometerse con Omar Núñez. Sin embargo a través de las redes sociales se reveló que el joven le habría sido infiel a la influencer.

Luego de que se difundieron conversaciones de Omar Núñez con otras chicas y fotografías explicitas, Tammy Parra dio a conocer que había terminado su compromiso.

En medio de la controversia, Omar Núñez decidió dar la cara y a través de un video aceptó todas las acusaciones en su contra y se disculpó con Tammy Parra.

A través de sus Instagram Stories, Omar Núñez compartió un video en donde aparece llorando después de que Tammy Parra terminó con su compromiso luego de que se enteró que le había sido infiel.

Omar Núñez no dio ninguna explicación y solo se limitó a pedir una disculpa y agradecer a las personas que en un principio salieron a defenderlo.

“Una disculpa enorme a todos ustedes, no he podido decirles nada porque sé que la cague. Ya hablé con Tammy, no tengo excusas para lo que hice, estoy pagando el precio de mis decisiones, le fallé a la relación, les falle a ustedes, les agradezco a quienes dudaban en un principio, pero cometí el error en mensajes e imágenes” Omar Núñez

Según Omar Núñez cometió el error más grande de su vida y ahora estaba pagando las consecuencias de sus acciones.

“Quiero disculparme con todos ustedes cometí el peor error de mi vida. Tammy es oro” Omar Núñez

Entre lágrimas y con pañuelo en mano, Omar Núñez señaló que Tammy Parra no se merecía lo que le hizo pasar pues es una gran mujer y sabe que por sus equivocaciones las había perdido.

“Claro que Tammy no se merecía esto, es una increíble mujer, de verdad que tenía todo con ella, no hay una razón o una justificación y por qué hice todas esas acciones, cometí el peor error de mi vida, lo siento mucho. Tammy es oro, por errores míos, perdí todo” Omar Núñez

Usuarios no le creen a Omar Núñez, aunque apareció llorando en video

Tras las disculpas de Omar Núñez usuarios de inmediato mostraron que no le creen y señalaron que al aparecer llorando solo busca hacerse la víctima.

A través de TikTok, usuarios señalaron que no creían en sus disculpas y que solo se encontraba justificando sus acciones.

“Omar tiene que hacerse revisar ese resfriado”, “Omar lamenta que lo hayan descubierto, no que le fallara a Tammy”, “Piqué viendo Tiktok y dicendo por fin me dejarán tranquilo”, “qué lágrimas se está secando no entiendo”, fueron algunos de los comentarios que circulan en redes.

Omar Núñez (Captura de Pantalla)

Omar Núñez (Captura de Pantalla )