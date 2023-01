Sussan Tauton responde a Danna Ponce tras desistir de la denuncia contra Coco Levy; “el karma te alcanza”, dice.

A inicios de 2023, Danna Ponce reveló en un video en Instagram, que iba poner fin a la denuncia que interpuso contra Jorge Levy, de 55 años de edad, por abuso sexual.

La joven actriz de 23 años de edad, mencionó que estaba agotada de este proceso, el cual le ha provocado ansiedad y un cuadro de depresión.

Danna Ponce dijo que no todo estaba perdido, pues había dejado un precedente y más actrices había levantado la voz.

Además de que con su testimonio evitará que otras mujeres pasen por su situación.

Jorge Levy no ha dado declaraciones sobre el retiro de la denuncia en su contra, pero su novia Sussan Taunton ya dio su opinión.

La novia de Sussan Taunton se mostró molesta porque Danna Ponce reveló que retiró de la denuncia, en sus redes sociales.

“Hay una orden del juez directa que dice que ninguno de los dos puede dar declaraciones. Yo digo que no hay que seguir alimentando esto que era una mentira desde el día uno”

Sussan Taunton sigue creyendo en la inocencia de Coco Levy y lamenta que la denuncia de Danna Ponce haya destruido la reputación de Jorge Levy.

Cree que el caso de Danna Ponce y su retractación, afectan los casos de mujeres que han sido víctimas de violencia.

Incluso cuestionó a las víctimas sobre qué se hacía en casos donde las denunciantes se detractaban, como ocurrió con Danna Ponce.

¿Chicas, qué pasa cuando se hacen estas denuncias y no son ciertas? Eso no se hace, cualquier pretexto es bueno, le voy a otorgar el perdón, eso no se hace, todas las niñas que sí han sido lastimadas, quedan en ridículo”

Sussan Taunton