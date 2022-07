Sussan Taunton, novia del productor Jorge Levy, quien lo defendió tras las acusaciones en su contra de violencia sexual, por parte de Danna Ponce, es una actriz, directora y empresaria chilena, radicada en México.

Su verdadero nombre es Sussan Grace Taunton Thomas, aunque es conocida simplemente como Sussan Taunton; tiene 52 años y nació el 13 de febrero de 1970.

La intérprete comenzó su carrera en chile con la telenovela ‘El milagro de vivir’.

Después de ello debutó como actriz en México con la telenovela de televisa ‘La pícara soñadora’ y en 1992 hizo su primer protagónico en ‘Mágica juventud´, esto tras estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA).

Posteriormente trabajó en proyectos como:

En 2012 hizo su más reciente telenovela ‘El amor manda’ y en los últimos años se ha dedicado a ‘Ten Studios’, una empresa que ofrece los servicios de foro multilocación, de la que es socia fundadora junto a:

La compañía tiene importantes clientes, tal como:

Sussan Taunton no solo ha sido relacionada con Jorge Levy, en otras etapas de su vida, también tuvo romances con productores y actores, tal como:

Cabe señalar que tiene dos hijas que procreó con Claudio Antonovich:

Actualmente no está casada, aunque mantiene una relación sentimental con Jorge Levy, con quien tuvo una amistad desde hace más de 30 años antes de comenzar recientemente su noviazgo.

La actriz Danna Ponce denunció pública y legalmente de violencia sexual al productor de Videocine Jorge Levy de 55 años, lo que desató una serie de acusaciones de la misma índole por más de 150 actrices y Sussan Taunton no tardó en salir en su defensa.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram, donde la actriz compartió su pensar al respecto, luego de que Danna Ponce denunciara ante la Fiscalía de la CDMX.

“Chavas, las oportunidades no llegan haciendo declaraciones falsas en redes. Tristemente suena machista, sí, es lo que en este medio y en todos los medios sucede, pero sus comentarios no son ni abuso físico ni la violencia sexual que pretender sugerir. Creo que su más grande error fue ser terriblemente honesto, la verdad es que como mujer adulta tengo claro que este lenguaje debe cambiar, y eso exige que nos revoquemos y nos reprogramemos todos y cada uno de nosotros, pero no podemos satanizar a una persona que abusa de su honestidad, como si fuera un delincuente”.

Sussan Taunton