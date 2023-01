Danna Ponce revela cómo va el proceso contra Coco Levy y le otorga perdón: “nosotras ya ganamos”; esto reveló en su cuenta de Instagram.

En junio de 2022, la actriz Danna Ponce -de 23 años de edad- denunció al productor Jorge Levy, de presunto abuso sexual.

La joven actriz narró que acudió a Videocine a una audición con Coco Levy -de 55 años de edad- y él aprovechó para tocarla y acosarla sexualmente.

El testimonio de Danna Ponce desató una ola de denuncias similares, en los que actrices acusaban a Jorge Levy de acosarlas.

Danna Ponce denunció ante las autoridades a Coco Levy por abuso sexual y meses después fue vinculado a proceso; pero en libertad.

Tras varios meses de la vinculación a proceso de Coco Levy, Danna Ponce compartió un video en su cuenta de Instagram, para hablar de su salud mental y de cómo va el proceso.

Danna Ponce se sinceró y contó que ha tenido ataques de ansiedad y padece un cuadro de depresión , por lo que ahora está bajo tratamiento médico.

La actriz mencionó que el proceso judicial contra Jorge Levy, afectaron su salud mental y a su familia.

“La ley no está lista para protegernos, no tiene leyes para que nuestra voz valga. Es lamentable, muy doloroso y me quedo con que la lucha valió la pena; se logró el objetivo, que era protegerlas”

Danna Ponce