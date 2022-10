Jorge Levy fue vinculado a proceso por la denuncia de abuso sexual que interpuso en su contra la actriz Danna Ponce. El productor asegura que es inocente y esta fue la reacción de la presunta víctima.

A finales de junio de 2022, Danna Ponce denunció públicamente a Jorge Levy por abuso sexual.

Ella manifestó que acudió a una cita de trabajo en Videocine, lugar donde Jorge Levy era productor.

Danna Ponce narra que el hijo de Talina Fernández se le insinuó y en una segunda cita de trabajo, el productor la tocó sin su consentimiento.

Al día siguiente de la denuncia pública, Danna Ponce acudió a la Fiscalía para iniciar el proceso legal contra Jorge Levy.

La tarde del 4 de octubre un juez determinó que Jorge Levy fuera vinculado a proceso, pero el proceso lo pasaría en libertad.

Jorge Levy, Danna Ponce (Instagram/@cocolevyguion @dannaponce)

Jorge Levy asegura que es inocente y lo va demostrar

El productor habló por primera vez con los medios desde la denuncia pública de Danna Ponce.

“Esto ha sido una mentira siempre es absolutamente falso y yo soy absolutamente inocente, y ya me ha costado mucho” declaró Jorge Levy.

Menciona que aún no ha podido presentar las pruebas que comprobarían su inocencia: “A mí no me han dejado presentar pruebas, todo ha sido con base al dicho de la niña que es lo único que hay”.

Jorge Levy asegura que él quería que se realizara un proceso de investigación para demostrar su inocencia.

“Eso es lo que me permite a mí demostrar y hablar, mostrar las pruebas de que esto es absolutamente falso” además asegura que su trayectoria lo respalda.

Menciona que en toda su carrera nunca había tenido una acusación de abuso o acoso sexual.

“Yo no cambio de persona de un segundo a otro, mi madre, ustedes la conocen, yo soy de esa familia y se me ha juzgado sin dejarme exponer, nadie me ha escuchado a mí” Jorge Levy

Danna Ponce sale llorando de la primera audiencia contra Jorge Levy

La actriz de 22 años salió llorando de la primera audiencia contra Jorge Levy y dijo que estaba muy afectada.

“Estoy muy mal por lo mismo” dijo Danna Ponce quien caminaba con lágrimas, pero también dijo que le daba gusto que vincularan a proceso a Jorge Levy.

Se negó a dar más declaraciones sobre lo ocurrido en la audiencia, pero en varios medios ha manifestado que no quiere una reparación del daño, pues pide que Jorge Levy sea encarcelado.