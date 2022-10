Jorge Levy fue acusado hace unos meses de abuso y acoso sexual, pero ahora tiene un aliado irresponsable que no cree que sea culpable.

El productor de 55 años de edad, fue acusado de abuso sexual por la actriz Danna Ponce. A raíz de esto comenzaron a surgir más denuncias en contra del hijo de Talina Fernández.

Durante años, Jorge Levy fue el encargado de una área de Videocine, quienes lo despidieron por las acusaciones en contra del productor.

Hasta el momento se sabe que ‘Coco’ Levy tiene dos denuncias ante las autoridades, pero no han revelado detalles de cómo va el proceso en su contra.

Las consecuencias de estas denuncias habría alcanzado a su madre, la conductora Talina Fernández, a quien le retiraron su programa de radio, porque los patrocinadores ya no quisieron continuar.

Talina Fernández cree que su hijo es víctima de las circunstancias y que lo usaron de chivo expiatorio.

Jorge Levy (@cocolevyguion)

Este personaje cree en la inocencia de Jorge Levy

El despido de Jorge Levy provocó varios cambios en Videocine, y Carlos Trejo asegura que esta es la razón por la que no ha podido realizar su película.

Carlos Trejo quiere hacer una nueva versión de ‘Cañitas’ y como protagonista quienes ni más ni menos que a Belinda.

Pero el cazafantasmas no ha podido concretar su película porque hay una reestructuración en Videocine.

“Coco Levy que estaba en Videocine es quien estaba impulsando el proyecto, recordemos que Coco Levy ya no está, entonces eso me retrasó y están poniendo nuevas personas” aseguró Carlos Trejo sobre la razón por la que no sale su película.

La relación laboral entre él y Jorge Levy le hizo creer que podía dar su ‘humilde’ opinión sobre las acusaciones en contra del productor, pero esto provocó que revictimizara a las actrices que acusan a Coco.

Carlos Trejo (Instagram/@ct_caza)

“A mí me es sorprendente creerlo, yo no lo creo. Sin embargo las autoridades son muy raras, hoy cualquier gente porque le caigas mal (...) Viene cualquier persona y dice: ‘ay es que abusó de mí cuando yo tenía 7 años’ y cualquier gente le puede creer” Carlos Trejo

Carlos Trejo dice que no cree en las acusaciones de abuso sexual en contra de Jorge Levy, pues asegura que lo conoce muy bien.

“Yo no lo creo, lo conozco muy bien se me hace una injusticia, simplemente me negaría a creerlo” reiteró Carlos Trejo.

También manifestó que lamenta que las consecuencias de estas acusaciones hayan afectada a Talina Fernández.

Carlos Trejo se pronunció a favor de Jorge Levy e hizo declaraciones bastante irresponsables, pues desestima los testimonios de las presuntas víctimas del productor.