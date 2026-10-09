Los rumores merodean la vida amorosa de Shakira, pues aseguran que la colombiana sostiene un romance con el exbasquetbolista Serge Ibaka, de 37 años de edad.

Se dice que el nacido en el Congo, acudió a varios conciertos de Shakira en su residencia en Macondo Park, y que además viajaron juntos en un avión privado que los llevó a la Semana de la Moda en París.

Shakira estrenaría relación con Serge Ibaka; un exbasquetbolista del Congo

El fin de la relación de Shakira con Gerard Piqué en 2022 dio la vuelta al mundo, igual que está dando la noticia de que la cantante de Colombia podría estar saliendo con Serge Ibaka.

Según información dada por Jordi Martin y periodistas españoles, Serge Ibaka asistió a varios conciertos que Shakira tuvo en su residencia de Macondo Park, situación que se confirma con una fotografía en donde salen también con Mamadou Ndiaye.

Serge Ibaka, Shakira y Mamadou Ndiaye. (@sergeibaka)

Aunque la fotografía pareciera ser un simple retrato cómico por la diferencia de altura entre la cantante y los dos deportistas, cercanos a Shakira aseguran que “está ilusionada” y que podría convertirse oficialmente en su novio tras su ruptura con Gerard Piqué.

Sumado a estos argumentos, también se dice que Shakira viajó por avión privado con Serge Ibaka rumbo a la Semana de la Moda en París, en donde ambos formaron parte de las celebridades que asistieron.

Pese a ello, ni Shakira ni Serge Ibaka han confirmado el estar en una relación formal o bien, estarse conociendo.