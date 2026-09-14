Shakira llevará un “pedacito de Colombia” a Madrid con Macondo Park y con esto la cantante celebra el orgullo latino durante su residencia donde dará 12 conciertos.

La cantante aprovecha su residencia en Madrid para celebrar la cultura latina y reveló que los asistentes a sus conciertos encontrarán un espacio lleno de tradiciones, música, arte y otras expresiones culturales de Latinoamérica.

Shakira celebra el orgullo latino durante su residencia en Madrid

Durante el arribo de Shakira a Madrid, la cantante fue cuestionada sobre cuáles son sus planes para su residencia, ya que no solo ofrecerá música, también una experiencia cultural latinoamericana.

“Tantas cosas, el poder de nuestra cultura, lo que nos hace humanos, lo que nos hace vincularnos, eso que está en nuestro ADN cultural, que es el saber abrazarnos, el saber bailar”. Shakira

El emotivo mensaje de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 (@shakira / Instagram )

Shakira colocará en Madrid un espacio llamado Macondo Park, el cual mostrará la cultura, arte, comida y más de Latinoamérica.

El nombre de Macondo Park está inspirado en el pueblo creada por Gabriel García Márquez para el libro 100 años de Soledad.

La cantante expresó que uno de los objetivos de Macondo Park es recuperar la convivencia humana en medio de una “epidemia de soledad” y así reforzar las conexiones entre culturas.

“Yo creo que, en esta era digital, donde hay tanta soledad, que es una epidemia silenciosa, estar en un lugar como el que hemos armado, en el que hay cultura, hay arte, hay literatura, hay cine, es una oportunidad magnífica para reconocernos mutuamente esta gran nación latina que somos” Shakira

Shakira busca que sus conciertos en Madrid vayan más allá de la música y que la cultural latinoamericana llegue a todo el mundo.

Shakira llega a Madrid con “Es Latina”, uno de sus más ambiciosos proyectos

La residencia de Shakira en Madrid tendrá uno de los proyectos más deseados por la cantante y sus fans; se trata de ES LATINA, la cual reunirá música, moda y cine latinoamericano alrededor de sus conciertos.

Es decir, Shakira ofrecerá una experiencia inmersiva donde la protagonista es Latinoamérica.

La residencia de Shakira en Madrid inicia el 18 de septiembre y finaliza el 11 de octubre en un estadio temporal construido en el complejo Iberdrola Music, en Villaverde.

Este recinto tendrá capacidad para más de 50 mil personas y el concierto estará rodeado por Macondo Park, donde habrá pabellones dedicados a las expresiones culturales de Latinoamérica.

Otros artistas se presentarán en Macondo Park como:

Nathy Peluso

Amaia

Yerai Cortés

Maro

Aria Vega y Juan Pablo Vega

Louta

Gale

Santos Bravo