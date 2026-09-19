Shakira inicia su residencia en Madrid este 18 de septiembre, conciertos por los que Alejandro Sanz la sorprendió con un mensaje de cariño en redes sociales.

Las Mujeres Ya No Lloran Tour llegó a España y tendrá 12 conciertos en un estadio colocado especialmente para la experiencia inmersiva que mostrará la cultura latinoamericana.

Alejandro Sanz comparte mensaje de cariño a Shakira por su gira en España

Shakira dará su primer concierto en España este viernes 18 de septiembre en el recinto Iberdrola en Vilaverde en Madrid, y Alejandro Sanz la sorprendió con un mensaje para felicitarla por su residencia.

Alejandro Sanz expresó que estaba feliz por el éxito de Shakira y deseó cantar muy pronto con la cantante.

“Mi niña Shakira, felicidades por tu primera residencia en Madrid. No sabes la alegría que siento por tenerte aquí cerca, nos vemos estos días. Disfruta del amor de esta parte latina del mundo y seguro cantamos algo juntos prontito. Te quiero mi hermana del alma.” Alejandro Sanz

Alejandro Sanz dedica mensaje de cariño a Shakira (X/@AlejandroSanz)

El cantante destacó que Shakira llevaría un “pedacito” de la cultura latina a España; ya que, además de cantar, ofrecerá una experiencia inmersiva llamada Macondo Park.

¿Alejandro Sanz cantará con Shakira en España? Esto se sabe

Shakira tendrá diversos cantantes latinos entre sus invitados, quienes tendrán presentaciones especiales en Macondo Park.

Alejandro Sanz dio a entender que podría cantar junto a Shakira, pues tienen diversas colaboraciones juntos como en la canción “La Tortura” o “Te lo agradezco, pero no”.

Se especula que Alejandro Sanz podría ser parte de uno de los shows de Shakira, pero se desconoce la fecha.