Shakira volvió a conquistar las redes al recrear uno de sus memes más icónicos: la foto frente a un escritorio tomada en 1997 en las instalaciones de El Heraldo de Barranquilla.

“Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo” Shakira

La cantante compartió la nueva imagen en Instagram con la frase: “Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”, generando miles de reacciones.

En la recreación, Shakira luce un conjunto beige y su característico cabello rubio, evocando la fotografía que se volvió viral casi tres décadas después.

Shakira recrea su meme del escritorio y se vuelve viral

La fotografía de Shakira frente a un escritorio se volvió viral y ha sido utilizada para crear memes en redes sociales, por lo que la cantante decidió seguir la corriente a sus seguidores.

El martes 4 de agosto, Shakira compartió una foto con la misma pose de su foto viral, donde sonríe y hace la misma pose de la imagen fotografiada hace 29 años.

Shakira recrea su foto viral frente al escritorio (Instagram/@shakira )

La cantante escribió en la descripción de la foto que le daba “la impresión” de que ya había visto su foto hace algún tiempo.

Shakira lució su icónico cabello rubio, un conjunto beige y en lugar de tocar una computadora, tocaba una hoja que salía de una impresora.

La foto de Shakira causó revuelo en redes sociales, pues la cantante luce igual que cuando tenía 20 años, solo que con el cabello oscuro.

Esta es la historia de la foto viral de shakira en un escritorio

La foto de Shakira frente a un escritorio tiene más 29 de años y se originó en las instalaciones del diario El Heraldo en Colombia.

Shakira se encontraba promocionando su álbum “Pies Descalzos” y visitó el periódico.

El fotógrafo Óscar Barrocal fue quien tomó la foto de Shakira, quien lucía un outfit sencillo de camiseta negra con jeans amplios y cabello negro, su look característico en el inicio de su carrera.

Años después de que se tomara esta fotografía, la foto se volvió viral y se hacían memes en redes sociales.

Óscar Barrocal contó a Noticias Caracol que la foto de Shakira era para ser portada de un sección juvenil que tenía el periódico y años después se volvió viral.