El nombre de Serge Ibaka volvió a generar interés entre aficionados al deporte y seguidores de la NBA debido a su destacada trayectoria internacional, marcada por éxitos tanto en clubes como en selecciones nacionales.

Nacido en la República Democrática del Congo y posteriormente nacionalizado español, el pívot construyó una carrera de élite en el baloncesto profesional, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del deporte europeo en la liga estadounidense.

Además de su faceta deportiva, también ha incursionado en proyectos relacionados con la moda, el entretenimiento y la imagen de marcas internacionales.

¿Quién es Serge Ibaka?

Serge Jonas Ibaka Ngobila es el nombre de pila del jugador profesional de la NBA, Serge Ibaka, quien nació en el Congo, pero después fue nacionalizado en España.

Según los relatos, Serge Ibaka ha vivido a lo largo de su carrera como solo en Europa, sino también en grandes ciudades de Estados Unidos como Miami y Los Ángeles.

Serge Ibaka, jugador de la NBA (@sergeibaka / @sergeibaka)

Serge Ibaka es recordado en el mundo del basquetbol por formar parte del campeonato de Toronto Raptors en 2019. Sin embargo, también tiene otras medallas como EuroBasket en 2011 y plata olímpica de Londres 2012.

Debido a que Ibaka fue nacionalizado español, también representó a la Selección de España en el deporte en competencias internacionales.

La carrera de Serge Ibaka por el basquetbol empezó a los 16 años, cuando ya era sobresaliente y logró iniciar a jugar en el Interclub de Brazzaville.

Sin embargo, el amor de Ibaka por el basquetbol nació de familia, pues sus padres eran jugadores del deporte, siendo su padre Amadou Ibaka, un jugador profesional que representó a Congo a nivel internacional.

Por otra parte, su madre Desiré Djonga jugó a nivel nacional para el Congo.

Cabe destacar que Serge Ibaka tiene 18 hermanos, siendo él el 16.

¿Qué edad tiene Serge Ibaka?

Serge Ibaka tiene 37 años de edad, pues nació un 18 de septiembre de 1989.

Serge Ibaka, jugador de la NBA (@sergeibaka)

¿Quién es la esposa de Serge Ibaka?

Aparentemente, Serge Ibaka no tiene esposa, aunque en 2026 ha sido relacionado con Shakira.

¿Qué signo zodiacal es Serge Ibaka?

Serge Ibaka es del signo zodiacal de Virgo, pues nació un 18 de septiembre.

¿Cuántos hijos tiene Serge Ibaka?

Serge Ibaka tiene una hija llamada Ranie.

Serge Ibaka, jugador de la NBA. (@sergeibaka)

¿Qué estudió Serge Ibaka?

Se desconoce el nivel de estudios de Serge Ibaka, pero se conoce que desde su infancia se formó con dirección hacia el basquetbol.

Serge Ibaka habla lingala de su natal Congo, así como castellano, inglés y francés.

¿En qué ha trabajado Serge Ibaka?

Serge Ibaka trabaja como basquetbolista profesional; sin embargo, actualmente no está en activo en ningún equipo de la NBA.

Pese a ello, Serge Ibaka tampoco ha anunciado oficialmente su retiro del basquetbol.

Otra faceta de Ibaka es enfocada en el modelaje, pues suele ser la imagen de varias marcas de ropa Bof, Vogue, Thom Browne.