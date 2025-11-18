Sergio Mayer Mori -de 27 años de edad- arremete contra Sergio Mayer en La Granja VIP.

Mientras Sergio Mayer -de 59 años de edad- defiende a su hijo de los malos comentarios por su participación en La Granja VIP, Sergio Mayer Mori criticó a su papá.

Sergio Mayer Mori asegura que Sergio Mayer no tiene talento

Durante una plática con Alberto del Río -de 48 años de edad- Sergio Mayer Mori habló de Sergio Mayer y aseguró que carece de talento.

Sergio Mayer ha incursionado en la música y actuación, aunque actualmente es diputado.

A pesar de eso, Sergio Mayer Mori no considera que su padre tenga relevancia en el medio, aunque admite que es un hombre disciplinado.

“Lo voy a decir aquí, mi jefe no tiene talento. O sea, mi jefe actúa muy mal. No canta un cul… pero ha vivido de actuar, de cantar y de bailar toda su vida el cabrón” Sergio Mayer Mori

Sergio Mayer Mori considera que su padre actúa muy mal, pero sigue viviendo de la farándula.

“Tiene mucho talento para cosas que no son artísticas, pero ha vivido de la vida artística por años. Lleva 30 años de carrera haciendo cosas para las que, la neta, no es bueno” Sergio Mayer Mori

El actor asegura que él le ha dicho a Sergio Mayer lo que piensa de él y su carrera.

Sergio Mayer Mori reconoce que Sergio Mayer tiene una valiosa habilidad

A pesar de que Sergio Mayer Mori reconoce que su padre no sabe actuar, admite que su disciplina compensa su falta de talento.

El hijo de Sergio Mayer mencionó que el actor suele ser muy disciplinado y carismático, lo que le ha ayudado a seguir en el medio.

“No es talento, es que son chambeados; son disciplinados, profesionales y pues eso también te lleva lejos” Sergio Mayer Mori

Sergio Mayer Mori admitió que él no heredó la disciplina de Sergio Mayer, aunque desde pequeño le quiso inculcar la “mentalidad de chingón”.

Sin embargo, Sergio Mayer no supo enseñarle de la forma correcta a su hijo los valores que lo han llevado a forjar su carrera.

Sergio Mayer fue muy estricto con su hijo, por lo que él decidió distanciarse de él por más de 2 años.

Mientras Sergio Mayer exige que La Granja VIP deje de “atacar” a su hijo, Sergio Mayer Mori ha dado su honesta opinión sobre su padre.