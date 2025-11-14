Sergio Mayer asegura que la autenticidad de su hijo Sergio Mayer Mori, así como su buen desempeño dentro de La Granja VIP, lo está perjudicando.

De acuerdo con Sergio Mayer, a los espectadores e incluso a los conductores de La Granja VIP, reality show que se transmite simultáneamente por Disney+, les molesta que su hijo sobresalga.

“Es un cuate con mucha agilidad y por algo es seguro”, declaró Sergio Mayer, de 59 años de edad, en el programa de YouTube, Stars TV.

Posteriormente aseguró que el joven, de 27 años de edad, ya cumplió su objetivo, el cual era dar a conocer su personalidad y su música, por lo que no considera necesario continuar viviendo dentro de un ambiente hostil:

“Ya demostró quién es, ya demostró las habilidades que tiene, ya lo conocieron por su música... La gente lo sigue alucinando porque gana, lo sigue alucinando porque es auténtico y no se lo merece” Sergio Mayer

Sergio Mayer Mori (Instagram/@smayermori)

Sergio Mayer solicitará la salida de su hijo a producción de La Granja VIP

Con la finalidad de frenar el hate en contra de Sergio Mayer Mori, Sergio Mayer pedirá su salida a La Granja VIP.

El próximo lunes, 17 de noviembre, Sergio Mayer se reunirá con gente de TV Azteca y de La Granja VIP para solicitar la salida de Sergio Mayer Mori.

Acción que cuenta con la autorización del también hijo de Bárbara Mori, de 47 años de edad.

Y es que antes de ingresar al reality show de la empresa del Ajusco, padre e hijo conversaron sobre las posibles consecuencias que tendría su participación en el programa.

“Yo le dije a Sergio que cuando viera que era momento de que saliera, yo lo iba a manifestar a la producción y yo creo que Sergio ya cumplió con su objetivo” Sergio Mayer

Sergio Mayer agradece apoyo a su hijo

Debido a que Sergio Mayer Mori, además de detractores tiene seguidores, en su nombre, su padre, Sergio Mayer, agradece el apoyo.

Y es que la proyección de La Granja VIP ha ayudado a que las redes sociales de Sergio Mayer Mori aumenten, al igual que su popularidad.

“Yo quiero de entrada agradecerle a todos los fandoms que lo han apoyado, han crecido sus plataformas, ha crecido su música. Quiero decirlo con mucho respeto y cariño hacia la gente que lo ha apoyado… pero yo siento que ya no es” Sergio Mayer

Cabe mencionar que, hasta el momento, no es un hecho la salida de Sergio Mayer Mori a petición de su padre en la próxima eliminación.