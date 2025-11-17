Durante la gala de este domingo 16 de noviembre Lolita Cortés hizo una aparición especial en La Granja VIP.

A una semana de su salida por abandono, la “Jueza de Hierro” llevó un mensaje importante al resto de los granjeros que siguen en pie de lucha en el reality de TV Azteca.

Lolita Cortés le pide a los granjeros de La Granja VIP que ‘se porten bien’

Lolita Cortés se conectó por videollamada desde el foro de La Granja VIP y tuvo la oportunidad de saludar a sus excompañeros de reality.

Emocionada, la implacable jueza dijo extrañar a todos y cada uno de los granjeros, quienes también la recibieron con mucho gusto aunque fuera a la distancia.

Lolita Cortés (Instagram | @lagranjavipmx)

Pero esto no fue todo, pues Lolita Cortés se quebró para dejarles un importante mensaje en La Granja VIP.

Para esto, recordó la convivencia que tuvo con todo y cómo muchos le compartieron el deseo de ser los ganadores del programa.

En su mensaje, Lolita Cortés les pidió ser amables y cordiales entre ellos. Esto debido a que es la única manera en la podrán recordar la experiencia de La Granja VIP de manera agradable.

“Pórtense bien”, recalcó la exparticipante tras abandonar el programa por temas de ansiedad y salud mental.

Finalmente, Lolita Cortés se despidió deseándoles lo mejor a los granjeros para el resto de la competencia.

Siendo que ahora la “Jueza de hiero” fue parte del panel de comentaristas de la gala de este domingo.