Marie Claire Harp bien presumida dice que José Manuel Figueroa sí le cumple en la cama, pero nadie tenía la duda.

José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp son novios desde 2021 y este años se comprometieron.

La modelo venezolana ya se encuentra organizando su boda, la cual será en Juliantla, lugar de nacimiento de Joan Sebastian.

Pero antes de que se lleve a cabo el gran evento, Marie Claire Harp -de 30 años de edad- reveló un detalle muy íntimo sobre su futuro esposo.

Hace una semana, José Manuel Figueroa, de 48 años de edad, participó en el podcats “Somos Batos” e hizo fuertes revelaciones.

José Manuel Figueroa contó que una vez no pudo tener relaciones sexuales, porque estaba muy drogado y desde ese momento decidió dejarlas.

“Un vez me pasó y fue horrible (disfunción eréctil), y fue por culpa de las drogas. Desde ahí dije esta madre no me la vuelvo a meter jamás”

José Manuel Figueroa