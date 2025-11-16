Sergio Mayer manda ultimátum a La Granja VIP y TV Azteca tras los comentarios de Ferka y Linet Puente, asegurando que “o se disculpan, o procederemos”.

Esto, en medio de una polémica más generada por Sergio Mayer Mori -de 27 años de edad- dentro del reality show La Granja VIP.

Sergio Mayer responde a Ferka y Linet Puente sobre La Granja VIP

A través de sus redes sociales, Sergio Mayer -de 59 años de edad- alzó la voz tras los comentarios hechos por Ferka y Linet Puente en La Granja VIP, reality show en donde participa su hijo Sergio Mayer Mori.

Y es que en palabras de Sergio Mayer, Ferka y Linet Puente revictimizaron a Sergio Mayer Mori por su relación con Natália Subtil cuando él era menor de edad:

“Los niveles de estupidez de Linet Puente y Ferka por su falta de empatía, de conocimiento legal y moral al minimizar y normalizar un delito como es el estupro, haciendo apología del mismo, re victimizando a la víctima por el hecho de ser hombre, aunque la realidad es por ser mi hijo, rebasa los límites de tolerancia”. Sergio Mayer

Los niveles de estupidez de @LinetPuente y @Ferka por su falta de empatía, de conocimiento legal y moral al minimizar y normalizar un delito como es el estupro, haciendo apología del mismo, re victimizando a la víctima, por el hecho de ser hombre, aunque la realidad es por ser… https://t.co/tDruaUMdgu pic.twitter.com/BPMefKFdtA — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) November 15, 2025

Y es que durante una conversación entre los panelistas de La Granja VIP, Linet Puente minimizó la relación que hubo entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, ya que aseguró que el joven presumía de haberse ligado a alguien mayor .

Por su parte, Ferka publicó en sus redes sociales que lo de Sergio Mayer Mori no era abuso, pues “a nadie forzaron”; incluso, invitó a los usuarios y seguidores a ver los videos en donde el actor menciona que no fue la primera vez.

Sin embargo, Linet Puente y Ferka fueron duramente criticadas al minimizar en La Granja VIP la situación que vivió Sergio Mayer Mori cuando tenía tan solo 17 años de edad.

Pues, cabe recordar, en ese entonces Natália Subtil tenía 28 años y quedó embarazada de Mayer Mori, aún estando ella casada con alguien más.

Es por eso que Sergio Mayer mandó un ultimátum para que le pidan disculpas a su hijo o de lo contrario procederá de manera legal, pues tal y como subió a sus redes, “recomendó” consultar a sus abogados para que les expliquen a Linet Puente y Ferka las consecuencias legales por la apología del delito.